Madagascar: Portrait/Mpamaliha - La valiha au coeur du patrimoine malgache

Sous les doigts habiles des jeunes musiciens de Mpamaliha, la valiha, instrument tubulaire emblématique de Madagascar, retrouve tout son éclat. Créé en 2012 par Linda Volahasiniaina, musicothérapeute, éducatrice musicale et entrepreneuse culturelle, et Michel Rafaralahy, l'ensemble réunit de jeunes virtuoses formés au Centre d'éducation artistique Volahasiniaina. Leur mission ? Partager la beauté de la valiha et transmettre cet héritage unique aux générations futures.

Au-delà des concerts, Mpamaliha mène des actions concrètes, comme « Mpamaliha mamboly volo », un programme de reboisement et de sensibilisation écologique, à travers la plantation de bambous et d'espèces locales.

Chaque année, l'ensemble organise « Mpamaliha mitety tanàna », une déambulation culturelle originelle d'Antananarivo. En 2022, il a proposé des ateliers d'initiation à la valiha et un mini-concert à Ambohimanga. En 2023, son périple s'est étendu le long de la RN7, avec des escales à Ambatofotsy, Ambatolampy et Antsirabe, dans les Alliances Françaises et auprès des communautés locales.

Sa présence s'est également imposée lors d'événements de grande ampleur d'envergure tels que la cérémonie du 14 juillet à la Résidence de France, les rencontres de la Commission de l'océan Indien, les Jeux des Îles ou encore le Sommet de la SADC. Sur le plan culturel, il a brillé au Cercle Germano-Malagasy, au Festival Jazz\@tohatohabato, à l'Institut Français de Madagascar, à l'Alliance Française d'Antananarivo, et a collaboré avec la compagnie Lovationa lors du festival Temps fort danse pour une chorégraphie contemporaine.