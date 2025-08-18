Afrique: CHAN 2024 (Groupe A/5e journée) - Le Maroc bat la RD Congo 3-1, se qualifie pour les quarts de finale

17 Août 2025
Maghreb Arabe Presse (Rabat)

Nairobi - La sélection marocaine des joueurs locaux s'est qualifiée pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations de football (CHAN), en battant son homologue de la RD Congo par 3 buts à 1, en match de la 5e et dernière journée du groupe A, disputé dimanche au stade Nyayo à Nairobi.

Les Lions de l'Atlas se sont imposés grâce aux réalisations d'Oussama Lamlaoui (8‎e, 80e) et Mohamed Hrimat (70e) sur pénalty, alors que Jephte Kitambala Bola (43‎e) a inscrit pour la RD Congo.

Au terme de cette journée, le Maroc termine à la deuxième position du groupe A avec 9 points, derrière le Kenya (10 pts), qui a battu la Zambie 1-0 sur la réalisation d'Ryan Ogam (75‎e).

Pour une place en demi-finale, l'équipe du Maroc affrontera la Tanzanie, vendredi prochain (18h00), à Dar es Salaam.

