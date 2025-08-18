Maroc: Clôture de la 4e édition du Festival artistique de Oued Zem

Oued Zem (Province de Khouribga) - La 4e édition du Festival artistique de Oued Zem s'est clôturée, dimanche, avec un spectacle riche en couleurs combinant différentes expressions artistiques reflétant la richesse du patrimoine marocain.

La cérémonie de clôture de cet événement de quatre jours a été marquée également par des spectacles de Tbourida, exécutés par des sorbas de la province de Khouribga sous les ovations d’une foule nombreuse venue appréciée cet art équestre ancestral.

Cette édition a réuni 25 sorbas regroupant plus de 440 cavaliers et chevaux, représentant la province, mais aussi des cavaliers issus de la communauté marocaine établie en France, en Italie et en Espagne.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil communal de Oued Zem, Mohamed Benbiga, a souligné que le festival constitue désormais un rendez-vous annuel incontournable, visant à valoriser les atouts artistiques, culturels et touristiques de la ville, tout en contribuant à créer des espaces de divertissement et à dynamiser l’activité commerciale locale.

Pour sa part, le directeur du festival, Mohamed Socrate, a relevé que cette 4e édition a connu un franc succès, tant sur le plan organisationnel qu'au niveau de la programmation riche et diversifiée, se félicitant de la forte affluence du public venu découvrir et apprécier les différentes activités de cette manifestation culturelle.

Cette édition a proposé diverses activités, notamment des soirées artistiques et musicales, des spectacles folkloriques, des expositions d'arts plastiques et d'artisanat, des activités sportives et sociales, ainsi que des événements dédiés aux membres de la communauté marocaine établie à l'étranger et aux personnes à besoins spécifiques.

Au menu du festival figuraient aussi des soirées artistiques animées par plusieurs figures de renom de la chanson populaire marocaine.