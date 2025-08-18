Afrique: Afro-basket 2025 - La nation doit être unie - Ministre Rui Falcão

17 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Moçâmedes — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a déclaré samedi à Moçâmedes que si la nation angolaise est unie, l'équipe nationale remportera le Championnat d'Afrique senior masculin de basket-ball (Afro-basket 2025).

S'adressant à l'ANGOP au pavillon Welwitschia Mirabills, à l'issue du match de la 3e journée du groupe C, au cours duquel l'Angola a battu le Soudan du Sud 66-64, Rui Falcão s'est dit satisfait de l'équipe, forte de trois victoires dans la série, et a exhorté les Angolais à continuer de soutenir l'équipe nationale.

« Nous n'avons un match le 21, nous pouvons donc nous reposer, et bien sûr, le staff technique corrigera certaines choses. L'objectif était de gagner. Nous savions que le match contre le Soudan serait difficile, et il s'est terminé comme prévu », a-t-il rappelé.

À son tour, le gouverneur de Namibe, Archer Mangueira, a déclaré qu'avec cette victoire, l'Angola a démontré qu'il dispose de joueurs de haute qualité et qu'il est venu concourir au championnat pour gagner.

