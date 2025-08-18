Angola: Le ministre appelle à une plus grande dynamique pour la construction du barrage de Caculo Cabeça

Luanda — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a exigé samedi, dans la province de Cuanza-Norte, des responsables de la construction du barrage de Caculo Cabeça qu'ils intensifient leur dynamisme et leur rapidité afin que la première turbine puisse commencer à produire de l'électricité au plus vite.

Le gouvernant s'exprimait lors de la réunion de coordination du projet hydroélectrique de Caculo Cabeça, situé dans la province de Cuanza-Norte, qui a permis d'analyser l'état d'avancement général du projet, d'établir un calendrier actualisé et d'analyser sa situation financière.

La réunion a également permis d'évaluer les contraintes existantes afin que le projet puisse se dérouler sans heurts et dans les délais convenus.

La rencontre, qui comprenait également une visite d'inspection des infrastructures concernées, a réuni le gouverneur de la province de Cuanza-Norte, João Diogo Gaspar, des entrepreneurs, des inspecteurs, des fonctionnaires des ministères des Finances et du Plan, ainsi que des représentants de l'ambassade de Chine en Angola.

Le projet hydroélectrique de Caculo Cabeça est le plus grand projet électrique du pays. Il devrait injecter 2 172 mégawatts (MW) d'électricité supplémentaires dans le réseau électrique national, augmentant ainsi sa fiabilité et améliorant la qualité du réseau interconnecté dans tout le pays.

L'infrastructure énergétique permettra également l'exportation d'énergie vers les pays voisins, générant ainsi des revenus pour l'État. Elle contribuera également à stimuler l'industrialisation du pays en apportant une énergie propre, respectueuse de l'environnement et abordable à la région orientale de l'Angola.

De plus, le projet hydroélectrique de Caculo Cabaça contribuera à dynamiser l'économie nationale, en générant des milliers d'emplois directs et indirects, ainsi qu'en favorisant l'émergence de nombreuses entreprises et industries, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens.

Ce projet est une priorité absolue pour le gouvernement angolais, en vue d'améliorer les conditions de vie des Angolais.