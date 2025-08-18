Angola: Le Président quitte Luanda pour participer à la TICAD

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, s'est rendu ce dimanche au Japon, où il participera à la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9).

L'événement, qui se déroule à Yokohama, au Japon, est l'occasion pour l'homme d'État angolais de participer en tant que Président par intérim de l'Union africaine (UA), au mécanisme par lequel le Japon oeuvre pour le développement du continent africain.

La TICAD est parrainée par le gouvernement japonais, en collaboration avec l'Union africaine, les Nations Unies et la Banque mondiale.

João Lourenço, en tant que Président par intérim de l'Union africaine, jouera un rôle important lors de cette édition, selon Luís Fernando, Secrétaire du Président aux Affaires institutionnelles et à la Presse.

Cette 9e édition de la TICAD a pour thème « Les populations, la planète et la prospérité dans un monde en mutation ».

De nombreux chefs d'État et de gouvernement africains, le Premier ministre japonais, les Nations Unies, la Banque mondiale, l'Union africaine, le secteur privé et la société civile participeront à l'événement.