Afrique: L'Angola parmi les favoris pour remporter l'Afro-basket 2025

Luanda — Le sélectionneur national de Madagascar, John Douaglin, a désigné l'Angola comme favori pour remporter le Championnat d'Afrique senior masculin de basket-ball (AfroBasket 2025), qui se dispute actuellement à Luanda et à Namibe.

Dans une déclaration à l'ANGOP, il a déclaré que l'Angola dispose d'une équipe très jeune, dotée de qualités et de talents exceptionnels, et qu'elle figure déjà parmi les prétendants potentiels à la victoire dans cette compétition, que le pays accueille pour la quatrième fois.

Ce n'est pas seulement dû à l'organisation de la compétition, mais aussi à la bonne coordination de leur équipe, qui joue sans crainte face à leurs adversaires, d'où les victoires contre la Libye, la Guinée et le Soudan du Sud.

John Douaglin a également désigné le Soudan du Sud comme favori, qui, selon lui, dispose d'une « excellente équipe » et d'une bonne condition physique.

Concernant la compétition, John Douaglin s'est dit surpris par le haut niveau des équipes, par l'organisation du tournoi et par les lieux de compétition, Kilamba (Luanda) et Weliwítschia Mirabilis (Namibie).