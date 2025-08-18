Madagascar: Métaux précieux - L'argent suit la flambée de l'or

L'argent n'est plus seulement un métal ornemental. À Madagascar, il séduit désormais autant pour ses vertus protectrices et thérapeutiques que pour sa valeur économique. Longtemps considéré comme un simple substitut de l'or, il suit aujourd'hui sa propre trajectoire, retrouvant peu à peu son statut de valeur refuge.

Lors du Bazar de la SADC, organisé du 14 au 18 août au Centre Enara Lac Iarivo, les artisans ont tenu à rappeler la spécificité de l'argent malgache. « Contrairement à l'argent importé, celui travaillé ici possède des vertus thérapeutiques. Quand il noircit au contact du corps, cela signifie qu'il absorbe la maladie», explique un bijoutier.

Au-delà des croyances, c'est surtout l'argument économique qui frappe les esprits. « Il y a dix ans, le gramme d'argent valait 7 000 ariary. Aujourd'hui, il dépasse les 12 000 ariary, soit presque le double », poursuit un artisan. Comme l'or, l'argent est désormais considéré comme un investissement sûr : « Même si l'on se lasse d'un bijou, on peut toujours le refondre en un autre modèle, et sa valeur continue de croître», ajoute-t-il.

La demande ne cesse de croître. « Tout le monde cherche de l'argent en ce moment. La demande augmente, et donc les prix aussi», constate un exposant. Son cours reste étroitement lié à celui de l'euro et de l'or, renforçant son statut de valeur refuge, une alternative plus accessible que le métal jaune pour les ménages.

L'évolution du prix de l'or illustre cette tendance. Le gramme d'or 24 carats s'échange aujourd'hui à près de 500 000 ariary, contre 62 000 ariary il y a dix ans : une envolée spectaculaire. L'argent, plus abordable, apparaît ainsi comme une porte d'entrée vers l'investissement dans les métaux précieux.

Cette montée en puissance comporte toutefois des risques. « L'or attire les voleurs depuis longtemps. Aujourd'hui, l'argent aussi est devenu une cible », témoigne un artisan. Les écarts de prix ajoutent à la confusion : certains bijoutiers le proposent encore à 5 000 ariary le gramme, quand d'autres dépassent déjà les 12 000 ariary.

Entre croyances populaires, valeur financière et symbole de protection, l'argent confirme sa place à part entière parmi les métaux précieux, suivant résolument les traces de l'or.