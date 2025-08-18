Afrique Australe: CCI Ivato - Le Sommet de la SADC se déroule sans fausse note

Hier, le 45e Sommet de la SADC s'est tenu au CCI Ivato dans le strict respect du protocole, et Madagascar en a assuré une organisation fluide et sans incident.

Antananarivo a relevé le défi en accueillant sans accroc le 45e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), hier, au Centre de conférence internationale (CCI) Ivato. Entre rigueur protocolaire, accueil minutieux et atmosphère solennelle, Madagascar a offert une vitrine diplomatique parfaitement maîtrisée.

Dès les premières heures de la matinée, le dispositif de sécurité se mettait en place. Forces de l'ordre mobilisées sur les grands axes, contrôles renforcés aux abords du CCI, circulation filtrée, le ballet des cortèges officiels a rythmé l'arrivée des délégations.

À 8h45, les premières voitures des cortèges des chefs d'État et représentants des pays invités ont franchi le portail d'entrée du CCI, escortées par des motards et des pick-up de la Gendarmerie et de la Police nationale.

Parmi les hôtes les plus attendus, le roi d'Eswatini, Mswati III, a attiré les regards. Après avoir arboré sa tenue traditionnelle à l'aéroport d'Ivato la veille, il est apparu hier matin en costume-cravate, probablement en raison du climat hivernal dans la capitale, actuellement.

À 10 heures précises, le sommet s'est ouvert au son de l'hymne national malgache, suivi de ceux de la SADC et de l'Union africaine. Les drapeaux des seize pays membres flottaient dans la grande salle, spécialement décorée pour l'occasion, tandis qu'un parterre de chefs d'institutions, parlementaires, ministres et diplomates prenait place. Le président de la République, Andry Rajoelina, a ensuite prononcé son discours d'ouverture, endossant officiellement son rôle de Président entrant de la SADC.

Six chefs d'État présents

Au total, six chefs d'État avaient fait le déplacement : le roi Mswati III pour le Royaume d'Eswatini, le président Cyril Ramaphosa pour l'Afrique du Sud, le président Emmerson Mnangagwa pour le Zimbabwe, le président Francisco Daniel Chapo pour le Mozambique, la présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah pour la Namibie et Duma Gideon Boko pour le Botswana.

Les autres pays étaient représentés par de hautes personnalités, du Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam au vice-président tanzanien Philip Isidore Mpango, en passant par les membres du gouvernement des autres pays invités, représentant leurs chefs d'État respectifs.

Dans la salle, les invités se sont succédé sous les flashs des photographes, dans une ambiance à la fois studieuse et mondaine. Le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, Edgard Razafindravahy, qui a fait le déplacement à Madagascar, était également présent, aux côtés des chefs d'institutions, de l'ensemble du gouvernement ainsi que des parlementaires et autres figures politiques locales.

La logistique, souvent source de tensions lors de ce type de rendez-vous, a été saluée. Les délégations ont bénéficié de nouveaux bus de marque Foton, mis en service spécialement pour l'occasion.

Une salle de presse flambant neuve, aménagée au rez-de-chaussée de l'hôtel cinq étoiles d'Ivato, a accueilli les journalistes, dotée de connexions internet stables et d'un dispositif de retransmission en direct. Contrairement aux habitudes, les repas ont été pris en charge pour tous les participants, y compris les médias.

Dans les couloirs, les échanges informels entre diplomates, les accolades entre délégations, les sourires échangés avec le protocole malgache donnaient à l'événement un parfum d'hospitalité à la malgache.

L'organisation, sans incidents visibles, a permis à Madagascar de marquer des points en matière d'image et de crédibilité. Entre solennité, fluidité et souci du détail, ce sommet a été à la fois une rencontre régionale et une démonstration de savoir-faire pour la Grande Île.