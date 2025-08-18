Afrique: Football/CHAN 2024 - Les Barea se hissent en quarts de finale

Madagascar a battu le Burkina Faso (2-1) au terme d'un match à suspense. Les Barea locaux décrochent leur billet pour les quarts de finale et devront désormais redoubler d'efforts pour espérer aller plus loin dans la compétition.

Les Malgaches ont signé l'une des victoires les plus marquantes de leur jeune histoire continentale, au Aman Stadium de Zanzibar City. Ils se sont imposés face aux Burkinabè lors de leur dernier match du groupe B du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2024. Pour atteindre le prochain tour, une victoire était impérative : mission accomplie. Grâce à un but somptueux de Fenohasina et à un penalty transformé par Lalaina, Madagascar s'offre une place parmi les huit meilleures sélections locales d'Afrique, deux ans après sa médaille de bronze.

Dès le coup d'envoi, donné à 20 heures (heure malgache), les protégés de Romuald Rakotondrabe, dit Rôrô, ont affiché leur détermination. Prudentes dans leurs transmissions, les deux équipes ont mis du temps à poser leur jeu. La première étincelle est venue très tôt : à la 7e minute, Fenohasina a osé une frappe lointaine de plus de 45 mètres. Le ballon a lobé un gardien burkinabè trop avancé. 1-0, et déjà la promesse d'une soirée mémorable.

Le but a galvanisé les Barea, solides collectivement. Mais les Étalons locaux n'ont pas tardé à réagir. Leur première frappe cadrée, à la 14e minute, a trouvé un Toldo vigilant -- Lalain'Arinjaka Michel Ramandimbisoa de son nom complet. Puis, à la 26eminute, une erreur de placement défensif a offert à Soleiman Sangaré l'occasion d'égaliser d'une tête imparable. Le score de 1-1 à la pause reflétait un duel indécis, marqué côté malgache par quelques imprécisions dans les enchaînements.

Toldo impérial, homme du match

Au retour des vestiaires, les Burkinabè ont pris l'initiative. Mais les Malgaches ont fait preuve d'efficacité au moment décisif. À la 55e minute, l'arbitre a accordé un penalty pour une faute dans la surface. Lalaina s'est chargé de l'exécution et, avec sang-froid, a redonné l'avantage aux siens (2-1). Le banc et les supporters malgaches présents ont exulté.

Conscient de l'importance de préserver ce résultat, le sélectionneur Rôrô a procédé à deux changements défensifs dès la 62eminute. Fenohasina, jusque-là décisif, a écopé d'un carton jaune dans un match devenu âpre.

Le Burkina Faso, contraint de réagir, a multiplié les situations dangereuses : un coup franc menaçant à la 70e minute, un corner chaudement disputé, puis une frappe puissante stoppée par un Toldo impérial. Le gardien malgache a multiplié les interventions décisives, confirmant son rôle de dernier rempart et d'homme du match.

La fin de rencontre a été haletante. Les Étalons ont poussé jusqu'au bout, mais la solidarité défensive des Barea a résisté à toutes les vagues. Malgré sept minutes de temps additionnel, les Malgaches ont tenu bon. Le coup de sifflet final a libéré toute l'équipe, scellant une victoire historique et ouvrant les portes des quarts de finale.

Le prochain adversaire sera désigné entre le Kenya et le Maroc. Quelle que soit l'affiche, les Barea savent désormais qu'ils devront hisser encore leur niveau de jeu s'ils veulent poursuivre leur parcours dans le tournoi.