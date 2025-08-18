Afrique Australe: Présidence de la SADC - Les cinq engagements de Rajoelina

Le président Andry Rajoelina a pris officiellement ses fonctions en tant que président de la SADC, hier. Dans son discours d'acceptation, il a fait part de cinq engagements.

Accélération des actions, audace et efficacité. À entendre son discours d'acceptation de la fonction de président de la Communauté des États d'Afrique australe (SADC), il s'agit des mots d'ordre du mandat d'Andry Rajoelina, président de la République, à la tête de cette organisation régionale.

Toujours dans cette allocution qui fait suite à la passation de pouvoir avec son prédécesseur, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, président du Zimbabwe, Andry Rajoelina a fait part de cinq engagements qui constituent le fil d'Ariane de son mandat à la présidence de la SADC. Le premier est de renforcer la cohésion politique et économique entre les États membres "pour que la SADC parle d'une seule voix, car notre force réside dans notre union".

Le second porte sur les négociations avec les grandes puissances. Le locataire d'Iavoloha s'engage alors à "négocier collectivement avec les grandes puissances et défendre nos intérêts [ceux des pays membres de la SADC] dans les échanges commerciaux, à l'instar de l'Agoa [African Growth and Opportunity Act]". Durant la conférence de presse qui a conclu le 45e Sommet de la SADC, hier, Andry Rajoelina a justement indiqué que les négociations avec les États-Unis sur la reconduction de l'Agoa démarreront d'ici peu.

Le chef de l'État a, par ailleurs, profité de cette parenthèse sur l'Agoa pour mettre en avant les avantages dont bénéficie Madagascar, en tant que chef de file de la Communauté de développement des États d'Afrique australe. Il indique qu'il serait moins ardu de négocier sur l'Agoa en portant la voix, collectivement, des pays membres de la SADC, plutôt que de plaider au nom de Madagascar seul. Il se réjouit également du rayonnement diplomatique dont jouit la Grande Île.

Sécurité et stabilité

"En matière de diplomatie, c'est toujours un atout pour un pays de bénéficier d'un statut privilégié. Dorénavant, la voix de Madagascar sera entendue et écoutée avant toute prise de décision", se félicite le président de la République. Ce sera le cas, notamment, en termes de sécurité et de stabilité. En tant que président de la SADC, Madagascar siège également à la présidence de la Troïka de l'organisation régionale, qui est l'entité chargée de la coopération politique, de la défense et de la sécurité.

Le troisième point des engagements d'Andry Rajoelina durant son mandat à la tête de la SADC consiste, justement, à "assurer la sécurité et la stabilité, car il n'y a pas de développement sans paix et stabilité. Nous privilégierons toujours le dialogue pour résoudre les conflits". L'accélération des projets industriels et énergétiques d'envergure régionale est le point quatre de ses engagements. Le cinquième engagement est de "faire de la transformation agricole une priorité, pour que le Sud puisse se nourrir par lui-même".

Ces deux derniers points font écho au thème du Sommet d'Antananarivo qui est : "Promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente". Durant la conférence de presse ayant clôturé définitivement le Sommet, Andry Rajoelina a réaffirmé l'importance de la solidarité entre les pays membres de l'organisation afin d'atteindre les objectifs communs. "Les pays de l'Afrique australe doivent s'entraider et se soutenir", déclare-t-il alors.

Le président de la République, dans son discours lors de la cérémonie de clôture officielle du 45e Sommet de la SADC, a aussi réitéré son appel à la traduction en actes des décisions.

"Nos décisions doivent maintenant se traduire en actions concrètes. Je compte sur l'engagement de chacun pour mettre en oeuvre les programmes que nous avons adoptés. Nous devons également continuer à renforcer l'appropriation des politiques et stratégies de la SADC, afin de mieux répondre aux défis régionaux et de faire avancer le développement, la compétitivité et la prospérité de notre région", conclut Andry Rajoelina.