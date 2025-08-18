Madagascar: Transport par câble - Le téléphérique rafle tous les suffrages

Le téléphérique séduit dès son ouverture au public. Plus de cinq mille passagers ont été enregistrés lors de sa phase de lancement, samedi.

Le téléphérique d'Antananarivo a accueilli ses premiers passagers samedi dernier. Malgré une pluie fine et un temps frais, plus de cinq mille personnes ont emprunté ce nouveau mode de transport lors de la journée inaugurale. L'affluence a dépassé les attentes, cette phase de familiarisation étant avant tout destinée à habituer le public aux gestes de sécurité et aux règles de fonctionnement.

La plupart des voyageurs ont effectué le trajet complet entre Anosy et Ivandry. « C'était vraiment agréable, sans peur et sans incident. C'était comme si j'étais à bord d'un avion », raconte Lauréa Hanitriniaina Lalaniriana, qui avait fait le déplacement dès sept heures avec ses trois enfants. « Nous sommes montés à Anosy, descendus à Ivandry, puis avons attendu un moment avant de repartir », ajoute-t-elle.

Étape importante

Dès la matinée, 1 648 passagers avaient déjà été enregistrés : 777 à Anosy, 181 à Soarano, 123 à Ankorondrano et 567 à Ivandry. À la fin de la journée, plus de cinq mille personnes avaient pris place dans les cabines. Les premières impressions sont largement favorables : sécurité, confort et émerveillement dominent les témoignages. « Nous sommes dans la capitale pour les vacances et avons profité de l'occasion pour monter à bord du téléphérique », confie Juniot, un visiteur.

Chaque cabine est limitée à dix personnes. Les charges lourdes et les animaux sont interdits, rappelle Adriana Rakotomalala, directrice de cabinet au secrétariat chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat (SENVH).

L'organisation prévoit déjà des mesures d'adaptation en cas de conditions météorologiques extrêmes, comme les fortes pluies ou les cyclones. Plusieurs usagers ont toutefois exprimé le souhait d'un élargissement des horaires, actuellement fixés de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.

Le tracé complet relie la gare S01 Anosy Carlton à S05 Ivandry La City, avec des arrêts intermédiaires à Soarano et Ankorondrano. Pour les passagers comme pour les autorités, cette mise en service marque une étape importante : le téléphérique s'impose déjà comme une nouvelle expérience urbaine et un outil de mobilité appelé à transformer le quotidien de la capitale.