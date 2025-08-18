Madagascar: Événement - Mahajanga vibre au rythme du Star tour

Le Star Tour Mahajanga a fait un retour triomphal sur la côte Ouest. Trois jours de fête ont réuni plus de soixante-quinze mille spectateurs.

Mahajanga a vibré pendant trois jours, du 15 au 17 août, au rythme du Star Tour, qui a rassemblé plus de soixante-quinze mille personnes au bord de la mer. Pour la société Star, organisatrice de l'événement, l'objectif est largement atteint : offrir aux Majungais, vacanciers et familles un moment fédérateur où musique, convivialité et partage se sont mêlés avec leurs produits.

Dès l'ouverture, l'ambiance a donné le ton. Le samedi soir, le jeune Ckycky, étoile montante de la scène musicale, a conquis le public en entonnant ses titres phares repris en choeur par une foule enthousiaste. Dans la foulée, Maman Blindé, Black Nadia a électrisé la scène jusqu'au petit matin, prouvant une fois de plus sa popularité. Les deux avec leurs choristes et danseurs.

Concert populaire

Le lendemain, dès 15 h, la foule s'est rassemblée autour du site, impatiente de prolonger la fête. Les DJs et animateurs comme Foy Hehy et Teg ont assuré la montée en énergie, ponctuée de jeux et de distributions de lots. Puis la soirée a pris des allures de grand concert populaire avec Ceasar, à 18 h 45, interprétant ses incontournables « Paradisa » ou encore « Zaza mila vola » ou « Navadiko ». Enfin, la légende Ambondrona a signé une clôture magistrale, faisant chanter et danser un public déjà conquis.

À noter que tous les artistes présents sur scène étaient accompagnés de leurs musiciens au grand complet. Au-delà de la musique, le Star Tour Mahajanga a confirmé sa vocation : être une destination familiale où petits et grands trouvent leur bonheur. Entre animations, spectacles et une organisation saluée, l'événement a su redonner à la Cité des Fleurs son aura festive, après six années d'absence.