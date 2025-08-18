Madagascar: XVIIIe Rallye de Boeny - Faniry et Mahents règnent en maîtres

Au terme d'un week-end haletant, le duo Faniry-Mahents a triomphé lors du XVIIIe Rallye de Boeny, confirmant son statut de référence dans le sport automobile malgache.

Le XVIIIe Rallye de Boeny, appelé aussi Rallye des Vacances, qui a pris fin samedi, a tenu toutes ses promesses à Mahajanga. Fidèle à sa réputation de rendez-vous spectaculaire, l'épreuve a attiré une foule passionnée, venue soutenir les as du volant sur un parcours à la fois technique et exigeant. Comme attendu et sans surprise, le duo Faniry Rasoamaromaka - Mahenintsoa Andriambololona, connu sous le nom de Faniry et Mahents, s'est imposé en remportant la victoire finale avec sa Peugeot 208 T16 / TMF - Asacm, dans un temps de 1h23'26"9.

Faniry et Mahents, favoris de la compétition, n'ont pas déçu. Avec une régularité impressionnante et une maîtrise parfaite de leur véhicule, ils ont su prendre l'ascendant sur leurs poursuivants directs. Dès les premières spéciales, le ton était donné : vitesse, précision et intelligence de course. Malgré la pression exercée par d'autres ténors du rallye, l'équipage a tenu bon, gérant aussi bien les portions rapides que les secteurs plus techniques, où la moindre erreur pouvait coûter cher.

Le Rallye de Boeny s'est encore distingué, cette année, par ses conditions extrêmes.

Expérience et complicité

La chaleur de Mahajanga, dépassant parfois les 35°, a mis à rude épreuve aussi bien les machines que les hommes. Plusieurs équipages ont connu des soucis mécaniques, incapables de résister à la dureté du tracé. Mais Faniry et Mahents, eux, ont traversé les obstacles avec une sérénité qui force le respect.

Au-delà de la performance sportive, cette victoire revêt une valeur symbolique. Elle consacre l'expérience et la complicité d'un duo qui n'en est pas à son premier coup d'éclat. Leur réussite témoigne de l'importance du travail en binôme, le pilote et le copilote se complétant à merveille pour dompter un parcours redoutable.

Le public, massé le long des routes et des spéciales, a joué un rôle important dans l'ambiance. Mahajanga a vibré au rythme des moteurs, transformant l'événement en véritable fête populaire. Chaque passage de voiture déclenchait des applaudissements, chaque dérapage contrôlé, des cris d'admiration. « C'est un spectacle unique qui valorise notre région », s'enthousiasmait Ahmed Mandimbison, un spectateur local, fier de voir Mahajanga accueillir un tel rendez-vous.

Pour les organisateurs, ce succès populaire et sportif confirme la place du Rallye de Boeny comme un pilier du calendrier national.

Le duo Matthieu - Herii-Possible (Subaru / ZZM Racing - ASACM), arrivé à +3'05"3 derrière le duo de tête, s'est adjugé la deuxième place, suivi par Aro Kiady - Elvis, dans leur Subaru (NF Transport / ASACM), à +10'17"9.

Avec cette victoire, Faniry et Mahents inscrivent une nouvelle ligne prestigieuse à leur palmarès, consolidant leur légende. Mais au-delà du résultat brut, c'est toute une passion qui a été célébrée ce week-end à Mahajanga : celle de la vitesse, du défi et de la ferveur populaire qui ne faiblit jamais.