Madagascar: Petites entreprises - Les artisans séduisent l'épouse du Roi d'Eswatini

Lors de sa première visite à Madagascar, l'épouse du Roi d'Eswatini a été particulièrement impressionnée par le dynamisme des petites entreprises locales et l'engagement des artisans. « Je suis très impressionnée par les citoyens que j'ai rencontrés, et surtout par le fait qu'il ne s'agit pas seulement de grandes entreprises ou de grands hommes d'affaires qui contribuent à l'économie. Même les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap participent également activement », a-t-elle déclaré.

Selon elle, la force de l'économie malgache réside dans ces artisans qui produisent eux-mêmes leurs biens et gèrent leurs entreprises. « La plupart d'entre eux sont propriétaires de leurs activités et fabriquent eux-mêmes leurs produits. Ils se concentrent principalement sur les petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi nous cherchons à les soutenir et à promouvoir leurs produits », a-t-elle ajouté.

L'épouse du Roi d'Eswatini a également insisté sur l'importance de l'éducation pour préparer les jeunes à créer leur propre emploi. « Il ne s'agit pas seulement d'être éduqué pour trouver un emploi, mais d'être formé pour devenir autonome et capable de réaliser quelque chose qui peut générer des revenus », a-t-elle insisté. Elle a mis en lumière le rôle des femmes dans l'artisanat : « Environ 90 % des travailleurs dans ce secteur sont des femmes. C'est magnifique ».

Souhaitant encourager l'exportation des produits malgaches, elle a précisé : « Il faut d'abord échanger entre nous, avant de viser l'international. Oui. Donc j'aimerais que cela se réalise ».

Elle a aussi évoqué le tourisme en Eswatini, fortement lié aux événements saisonniers : « Nous venons juste d'organiser le Bushfire Festival, qui attire des gens de partout, même d'Europe. Et nous avons aussi le Luju Honey Festival, ainsi que d'autres cérémonies en octobre, novembre et décembre ».

La visite s'est tenue au Centre Enara, Lac Iarivo, lors de l'ouverture du sommet de la SADC, en compagnie de Viviane Dewa, ministre du Tourisme et de l'Artisanat.