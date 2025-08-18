Madagascar: Petites entreprises - Les artisans séduisent l'épouse du Roi d'Eswatini

18 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Lors de sa première visite à Madagascar, l'épouse du Roi d'Eswatini a été particulièrement impressionnée par le dynamisme des petites entreprises locales et l'engagement des artisans. « Je suis très impressionnée par les citoyens que j'ai rencontrés, et surtout par le fait qu'il ne s'agit pas seulement de grandes entreprises ou de grands hommes d'affaires qui contribuent à l'économie. Même les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap participent également activement », a-t-elle déclaré.

Selon elle, la force de l'économie malgache réside dans ces artisans qui produisent eux-mêmes leurs biens et gèrent leurs entreprises. « La plupart d'entre eux sont propriétaires de leurs activités et fabriquent eux-mêmes leurs produits. Ils se concentrent principalement sur les petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi nous cherchons à les soutenir et à promouvoir leurs produits », a-t-elle ajouté.

L'épouse du Roi d'Eswatini a également insisté sur l'importance de l'éducation pour préparer les jeunes à créer leur propre emploi. « Il ne s'agit pas seulement d'être éduqué pour trouver un emploi, mais d'être formé pour devenir autonome et capable de réaliser quelque chose qui peut générer des revenus », a-t-elle insisté. Elle a mis en lumière le rôle des femmes dans l'artisanat : « Environ 90 % des travailleurs dans ce secteur sont des femmes. C'est magnifique ».

Souhaitant encourager l'exportation des produits malgaches, elle a précisé : « Il faut d'abord échanger entre nous, avant de viser l'international. Oui. Donc j'aimerais que cela se réalise ».

Elle a aussi évoqué le tourisme en Eswatini, fortement lié aux événements saisonniers : « Nous venons juste d'organiser le Bushfire Festival, qui attire des gens de partout, même d'Europe. Et nous avons aussi le Luju Honey Festival, ainsi que d'autres cérémonies en octobre, novembre et décembre ».

La visite s'est tenue au Centre Enara, Lac Iarivo, lors de l'ouverture du sommet de la SADC, en compagnie de Viviane Dewa, ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.