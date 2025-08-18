Madagascar: Stupéfaction - Décès subit du maire de Talata Volonondry

18 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Toky Rakotondrazaka, maire de Talata Volonondry, a succombé quelques heures après avoir été pris de vomissements à son retour d'une fête.

Le maire de Talata Volonondry, Toky Niaina Mampionina Rakotondrazaka, est décédé samedi matin à l'âge de 38 ans, après avoir été pris de violents vomissements à son retour d'une réception. Sa famille et son parti politique, Tiako i Madagasikara (TIM), évoquent des circonstances floues, réclament une autopsie et annoncent leur intention de saisir la justice.

Sans antécédents médicaux connus, l'élu communal a succombé à un malaise brutal. Selon son épouse, Tsanta Rakotondrazaka, il était en parfaite santé la veille. Vendredi, le couple avait rendu visite à des proches dans la matinée. À la mi-journée, Toky Rakotondrazaka a déposé sa femme à Isotry, expliquant qu'il devait assister à une invitation. Le soir, il est rentré à son domicile, calme et lucide.

Dans la nuit, son état s'est rapidement dégradé : vomissements abondants, transpiration, difficultés respiratoires. Du sang a été retrouvé sur une serviette. Malgré ses réticences, il a été conduit dans une polyclinique avant d'être transféré vers le Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA). Il est décédé au cours de l'évacuation.

Une possible intoxication évoquée

La famille affirme ne pas connaître les personnes qui l'avaient invité ni le lieu exact de la réception. Un proche indique qu'il était accompagné d'un ami et que les premiers symptômes seraient apparus dans la voiture. Une photo du repas consommé, retrouvée dans son téléphone, constitue à ce stade le seul indice tangible. Ces éléments nourrissent la thèse d'une possible intoxication alimentaire, avancée par les proches.

Samedi, plusieurs personnalités politiques se sont rendues au CHUJRA pour soutenir la famille, parmi lesquelles Marc Ravalomanana, président du TIM, des maires alliés ainsi que le président du Sénat, Richard Ravalomanana.

Le cercueil du maire est arrivé samedi soir à Talata Volonondry. Une foule émue lui a rendu hommage, saluant son engagement pour le développement de la commune. La dépouille est gardée au village jusqu'à mercredi, jour des obsèques.

