Madagascar: Santé publique - Des interventions neurochirurgicales à Toamasina

Une campagne de neurochirurgie se tiendra à Toamasina pour les 20e Journées neurochirurgicales. Des consultations et opérations gratuites seront offertes aux patients de la région Atsinanana.

Une opportunité s'offre aux habitants de la région Atsinanana souffrant de pathologies neurochirurgicales. Tous les neurochirurgiens de Madagascar se retrouveront à Toamasina du 29 septembre au 3 octobre pour les 20e Journées neurochirurgicales. Cet événement prévoit des consultations et des interventions chirurgicales spécialisées.

« Du lundi au mercredi, des consultations gratuites seront proposées pour les maladies du cerveau et de la colonne vertébrale. Des opérations liées à ces affections seront également réalisées. Elles auront lieu au service de neurochirurgie du Centre hospitalier universitaire (CHU) Morafeno. Les patients déjà présélectionnés seront pris en charge et opérés à cette occasion », explique un membre de la Société malgache de neurochirurgie.

Consultation préalable

Les personnes souhaitant bénéficier d'une intervention doivent se rendre dès maintenant au service de neurochirurgie du CHU Morafeno pour une consultation préalable. Le nombre de patients pris en charge reste limité. Cette étape de sélection sera assurée par le Dr Rivo Andriandanja Rafidimalala et le Dr Rado Tony Andrianaivo, neurochirurgiens chargés du recrutement en amont.

L'équipe mobilisée apportera des instruments chirurgicaux depuis Antananarivo pour compléter ceux déjà disponibles sur place. Elle fournira également certains médicaments, mais une participation des patients sera nécessaire pour l'achat de traitements complémentaires en pharmacie.

Cette mission constitue une véritable aubaine pour la population locale. La région Atsinanana ne compte que deux neurochirurgiens, et Madagascar en dénombre à peine une vingtaine. Une situation très éloignée de celle des pays développés comme la France, qui en dispose environ 650. La charge de travail reste donc particulièrement lourde pour les spécialistes en poste.

La neurochirurgie est une spécialité médicale consacrée au traitement chirurgical des affections du système nerveux comme les traumatismes crâniens, les tumeurs cérébrales et vertébrales, l'hydrocéphalie, les pathologies de la moelle épinière, l'hernie discale ou encore la chirurgie de la colonne vertébrale.