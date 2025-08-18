Afrique: Afro-basket 2025 - Le Cameroun bat Madagascar au terme d'un match serré

Luanda — Le Cameroun a battu Madagascar 80-77 vendredi, lors d'un match serré de la deuxième journée du groupe B de l'Afro-basket 2025, qui se déroule dans les provinces de Luanda et de Namibe.

Le match, disputé au pavillon Kilamba, dans la capitale angolaise, était serré, avec neuf égalités, dont la dernière s'est soldée par un score de 77 points à moins d'une minute de la fin.

Kiady Mjoro, le meneur de jeu malgache, a mené la danse avec 29 points.

L'équipe camerounaise a bénéficié de la contribution de son ailier Yves Mssi, joueur des Pelicans de la NBA, qui a joué un rôle déterminant dans la victoire.

Précédemment, dans le même groupe, la Tunisie, championne, s'était inclinée face au Nigeria 87-66.

Dimanche, lors de la troisième et dernière journée, le Cameroun affrontera le Nigeria et la Tunisie Madagascar.

Classement

1er Nigéria - 4 points

2e Cameroun - 4 pts

3e Madagascar - 2 pts

4e Tunisie - 2 pts