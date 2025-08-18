Angola: Un homme d'affaires souligne la contribution de la musique au maintien de l'identité culturelle

Huambo — L'homme d'affaires et organisateur d'événements Yuri Simão a souligné lundi, à Huambo, la contribution de la musique au développement et au maintien de l'identité culturelle du pays tout au long des 50 ans d'indépendance nationale.

S'adressant à la presse lors du « Show do Mês » (Spectacle du mois) organisé vendredi et samedi au Centre culturel « Manuel Rui Monteiro », dans la ville de Huambo, il a déclaré que la musique nationale avait guidé les Angolais et leur avait apporté une lueur d'espoir dans les moments difficiles.

Yuri Simão a souligné que le rôle de la musique créée par la communauté artistique nationale, en tant qu'expression culturelle d'un peuple, porteuse de messages d'amour pour la patrie, accompagnée de divers rythmes locaux, a protégé l'identité des Angolais de l'emprise d'autres nations.

Il a affirmé que les danses et rythmes nationaux, tels que la kizomba, la tchianda, le kuduro et d'autres styles angolais, devaient continuer d'être valorisés et protégés afin de préserver le symbole de l'identité angolaise, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Le « Show do Mês », le premier en dehors de Luanda depuis 11 ans, était un événement plus ouvert aux Angolais, grâce à la présence d'artistes de renom du plateau central (Bessa Teixeira et Edna Mateia), ainsi qu'aux excellentes conditions du lieu et des installations hôtelières.

Pour sa part, le directeur local du Bureau de la culture et du tourisme, Jeremias Piedade Chissanga, a indiqué que le « Show do Mês », organisé pour la première fois dans la province de Huambo, a permis aux mélomanes angolais de voyager dans le temps et de découvrir l'itinéraire culturel national.

Créé il y a 12 ans, le Show do Mês est l'événement musical le plus régulier du pays, avec des concerts mensuels organisés pour promouvoir la musique angolaise, les nouveaux talents et préserver le patrimoine culturel du pays.