Ile Maurice: Combattre le harcèlement scolaire par le slam

Le Rotary Club de Bagatelle a lancé un concours national de slam intitulé Slam Against Bullying, destiné aux jeunes de 5 à 18 ans de Maurice et de Rodrigues. L'objectif : faire des jeunes des ambassadeurs contre le harcèlement scolaire. La présidente du Rotary Club de Bagatelle, Nafeesha Kinoo, explique : «C'est la deuxième édition de notre tournoi de slam poésie. Si l'année dernière nous avions choisi le thème de l'environnement, cette année nous avons opté pour le thème du harcèlement scolaire.»

Le projet, explique-t-elle, fait partie d'une série d'activités du club visant à lutter contre le harcèlement scolaire. «À travers la parole poétique et la créativité artistique, nous voulons permettre aux jeunes de s'exprimer librement sur ce sujet d'actualité.»

Selon Nafeesha Kinoo, c'est un des moyens pour sensibiliser toutes les sphères de la société et donner une voix à ceux qui subissent cette forme de violence. Elle alerte également sur la progression du harcèlement physique et numérique : «22 % des élèves à Maurice déclarent avoir été victimes de harcèlement, sous une forme ou une autre, ces dernières années, ce qui représente déjà un élève sur cinq».

Afin de combattre la cyberintimidation, qui touche de plus en plus de jeunes dès l'école primaire et affecte leur bien-être mental, leur scolarité et leur confiance en soi, le Rotary Club de Bagatelle veut toucher le maximum de jeunes. Le club a ainsi prévu deux catégories : primaire (5 à 11 ans) et secondaire (12 à 18 ans). «Nous croyons que la parole libère et soigne. Avec ce concours, nous voulons offrir aux jeunes de Maurice et de Rodrigues un espace d'expression puissant pour dénoncer, partager et surtout sensibiliser», ajoute-t-elle.

Pour s'inscrire, les participants doivent envoyer une vidéo d'une durée maximale de 3 minutes de leur performance de slam, via WhatsApp au 5822 4545, jusqu'au 31 août. Un atelier d'écriture et de performance sera organisé à l'Institut français de Maurice le 23 août de 13 heures à 15 heures pour les accompagner dans leur préparation.

Les dix finalistes de chaque catégorie participeront à la grande finale en septembre. Les performances peuvent être en français, créole ou anglais. Pour chaque tranche d'âge, les trois premiers recevront respectivement Rs 25 000, Rs 15 000 et Rs 10 000, alors que les dix finalistes bénéficieront de cadeaux.

En sus du concours Slam Against Bullying, le Rotary Club de Bagatelle mène plusieurs initiatives majeures, telles que campagnes de sensibilisation, conférences et projets communautaires visant à promouvoir le respect, l'inclusion et le bien-être des jeunes.