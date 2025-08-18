Ile Maurice: Lottotech - Innovation payante et potentiel boursier au-delà de Rs 6 l'action

Lottotech, société qui gère le Loto et plusieurs autres jeux de hasard à Maurice, a publié ses résultats du deuxième trimestre 2025 clos au 30 juin. Cette filiale du groupe Gamma a réalisé un chiffre d'affaires de Rs 421,5 millions et un bénéfice net de Rs 39 millions.

Les performances de la filiale du groupe Gamma confirment une perspective encourageante pour ses 10 000 actionnaires : l'entreprise a réussi à compenser la légère baisse des jeux traditionnels grâce aux nouvelles formules récemment lancées. Selon l'analyse d'Axys Stockbroking, la valeur réelle de l'action Lottotech est supérieure à son cours actuel, estimée à Rs 6,26 sur la base de différentes hypothèses, soit un potentiel de hausse de 47,3 % par rapport au prix de marché de Rs 4,25.

Le premier enseignement de ce trimestre est clair : l'innovation paie. Lottotech a introduit deux nouvelles offres, un second tirage du Loto Vert le mardi, en plus de celui du vendredi, ainsi que le jeu Hot Picks. «Ce nouveau tirage du Loto Vert a accru nos revenus de Rs 4 millions par semaine, tandis que Hot Pickscontribue Rs 1 million», explique le Chief Executive Officer (CEO), Moorghen Veeramootoo.

L'ajout du second tirage a redonné du souffle au Loto Vert, tandis que Hot Picks séduit par son principe simple : miser peu pour espérer gagner gros. Pour une entreprise dont les revenus dépendent largement des habitudes de jeu, ces lancements montrent que le public est réceptif aux nouveautés et que la société a trouvé de nouveaux relais de croissance.

En parallèle, note Axys Stockbroking, les tirages historiques du mercredi et du samedi enregistrent un recul relatif, en partie à cause d'un phénomène de cannibalisation : une partie des mises se déplace vers les nouvelles options au lieu de s'ajouter aux anciennes.

Ce comportement est naturel dans un marché où la dépense des joueurs reste limitée. Malgré cette redistribution, les revenus globaux demeurent solides, et Axys prévoit une reprise progressive des ventes traditionnelles dès l'an prochain. Le Loto Plus, lancé en 2023, occupe une place particulière. Environ un joueur sur deux y participe, attiré par le principe des jackpots qui s'accumulent lorsqu'il n'y a pas de gagnant. Cet effet boule de neige le rend très attractif et constitue une source régulière de revenus.

Au-delà de la performance commerciale, la force de Lottotech réside dans son modèle économique. La majorité de ses coûts est variable : primes aux gagnants, contributions au Consolidated Fund de l'État et commissions aux détaillants, représentant entre 78 % et 79 % du chiffre d'affaires (soit environ Rs 3 milliards en moyenne). Concrètement, lorsque les ventes baissent, les charges diminuent aussi, protégeant ainsi la rentabilité. Ce mécanisme de sécurité a prouvé son efficacité en 2020, lors de la crise sanitaire.

Autre atout majeur : sa politique généreuse de dividendes. L'entreprise redistribue en moyenne l'intégralité de ses bénéfices. En 2024, le dividende était de 37 sous par action, soit un rendement de près de 8 % par rapport au cours actuel autour de Rs 5,36. Axys anticipe un dividende élevé cette année encore. Pour un investisseur individuel, c'est un revenu appréciable qui s'ajoute à la possibilité de plus-value si le cours progresse.

Valorisation et stratégie d'investissement

Axys Stockbroking a valorisé l'action selon le Discounted Cash-Flow (DCF) qui fixe un prix cible de Rs 6,26, ce qui montre que l'action se négocie avec une décote de 17 % à 35 %. Pour Axys, la stratégie la plus judicieuse est donc d'accumuler progressivement. «Lottotech remains a cash cow with high returns on capital which remain protected by regulatory licences», écrivent les analystes.

Cette évaluation laisse entrevoir un potentiel de hausse concret. Franchir la barre des Rs 6 n'est pas une perspective lointaine, mais un objectif crédible si les tendances actuelles se confirment. Les jackpots du Loto Plus et le second tirage stimulent régulièrement les mises, enrichissant le panier moyen par joueur. La maîtrise des coûts assure la stabilité des marges, et la politique de dividendes généreuse crée un socle de valorisation qui rassure les actionnaires.

Naturellement, tout n'est pas sans risque. L'entreprise reste soumise à une réglementation stricte : près de la moitié de ses revenus nets, environ 47 %, est reversée directement à l'État. Une modification de cette contribution pourrait affecter sa rentabilité. Le prix du ticket, fixé à Rs 20 depuis le lancement du Loto, ne peut pas être augmenté : la croissance doit donc venir d'une plus forte participation ou de nouveaux produits, et non d'un relèvement tarifaire. Enfin, le risque de cannibalisation reste présent.

Ces contraintes sont toutefois contre- balancées par des opportunités. Lottotech utilise déjà son réseau de points de vente pour commercialiser d'autres produits, comme les billets de parcs de loisirs. L'ouverture éventuelle des ventes en ligne serait également un levier majeur, permettant d'élargir la clientèle et de fidéliser davantage les joueurs. La capacité d'innovation de l'entreprise demeure un gage de pérennité.

Pour les petits porteurs, le message est clair : Lottotech reste une valeur défensive, offrant un rendement régulier via ses dividendes, tout en présentant un potentiel de croissance grâce à ses nouveaux jeux. Le cours actuel reflète une prudence des marchés, mais les valorisations d'Axys montrent que l'action est sous-évaluée. À court terme, franchir Rs 6 est réaliste. À moyen terme, si l'attraction des nouveaux produits se confirme et si la politique de dividendes perdure, l'action pourrait même évoluer vers Rs 7 à Rs 8.