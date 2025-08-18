Dans cet ouvrage de 194 pages, éditions : Sénégal L'Harmattan, El Hadji Mounirou Ndiaye, enseignant-chercheur à l'Université Iba Der Thiam de Thiès, propose une analyse rigoureuse et solidement étayée du projet politique porté par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'auteur centre sa réflexion sur la dimension économique de ce programme, qu'il considère comme le véritable moteur de la transformation envisagée. Loin de se réduire à une biographie politique, l'essai met en lumière la matrice idéologique, les ambitions structurelles et les leviers économiques qui sous-tendent la volonté de refondation du nouveau chef de l'État sénégalais. L'ouvrage présente, de manière synthétique, le référentiel Vision 2050, tout en identifiant les conditions essentielles à la réussite du programme économique. Parmi celles-ci, l'adhésion des populations apparaît comme un facteur déterminant.

Une vision économique fondée sur trois piliers stratégiques

El Hadji Mounirou Ndiaye inscrit l'émergence du projet présidentiel dans un contexte national caractérisé par une demande sociale croissante en faveur d'un changement de cap profond, nourrie par la désillusion vis-à-vis des élites, l'aggravation des inégalités sociales et la persistance d'une dépendance économique structurelle. La vision économique portée par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, telle que décryptée par l'auteur, repose sur trois axes majeurs dont La souveraineté économique. Il s'agit de réduire la dépendance vis-à-vis des importations alimentaires et industrielles, de renforcer les filières locales notamment agricoles, agroalimentaires et extractives et de favoriser la relocalisation des chaînes de valeur. Un autre axe majeur porte sur la justice sociale. Cette ambition passe par l'instauration d'un système fiscal plus équitable, le renforcement des dispositifs de redistribution et la lutte contre les situations de rente et les monopoles.

L'industrialisation et l'innovation structure le dernier axe majeur. L'auteur met en exergue la volonté de soutenir les Petites et Moyennes Entreprises (PME), d'accompagner le développement des start-up et de moderniser les infrastructures de production, dans l'objectif de promouvoir une croissance inclusive et durable.

El Hadji Mounirou Ndiaye, également ministre-conseiller et chef du Bureau de Suivi et d'Évaluation des Politiques et Programmes Publics (BSEPPP) à la Présidence de la République, insiste sur l'interdépendance de ces trois piliers. Selon lui, ils relèvent non d'une logique sectorielle, mais d'une approche systémique, visant à repenser en profondeur l'architecture économique et institutionnelle du pays.

Une ambition de transformation systémique

Le projet de gouvernance porté par le président Bassirou Diomaye Faye dépasse, selon l'auteur, largement le cadre de réformes conjoncturelles ou strictement techniques. Il s'inscrit dans une dynamique de transformation systémique, structurée autour de trois axes majeurs.

Le premier concerne la refonte de la gouvernance économique, fondée sur la promotion de la transparence budgétaire, le renforcement de la décentralisation et une implication accrue des collectivités territoriales dans la définition et la mise en oeuvre des politiques de développement.

Le second axe est relatif à la réorientation des partenariats internationaux. Le président manifeste une volonté affirmée de renégocier certains accords économiques et financiers, dans le but d'instaurer des relations plus équilibrées avec les institutions internationales et les partenaires bilatéraux.

Enfin, le troisième pilier porte sur le développement d'une économie endogène, qui consiste à recentrer le modèle de développement sur les ressources locales, les savoirs endogènes et la stimulation de la demande intérieure, dans une logique de croissance durable et d'effet multiplicateur.

Dans cette optique, l'auteur souligne une redéfinition du rôle de l'État : celui-ci ne se limite plus à un rôle d'arbitre, mais s'impose désormais comme un acteur stratégique, chargé d'orienter, de structurer et de dynamiser les dynamiques économiques nationales.

Enjeux, contraintes et perspectives

Spécialiste de l'économie industrielle, de l'économie institutionnelle, de l'économie numérique et des partenariats public-privé, El Hadji Mounirou Ndiaye ne minimise en rien les défis majeurs que soulève la mise en oeuvre d'un tel programme. Il identifie notamment l'inertie administrative, les résistances des groupes d'intérêts établis, ainsi que les contraintes budgétaires dans un contexte d'endettement public préoccupant.

Cependant, il estime que le président Faye dispose d'atouts significatifs, au premier rang desquels un capital politique inédit et un soutien populaire massif. Ces éléments pourraient créer les conditions favorables à l'engagement de réformes audacieuses, particulièrement durant les premières années du mandat, période charnière où l'élan populaire et la légitimité politique sont encore pleinement mobilisables.

Une interrogation centrale traverse l'ouvrage : le Sénégal est-il prêt à affronter un tel bouleversement dans sa gouvernance ? L'auteur laisse entendre que la réussite du projet dépendra en grande partie de la capacité du président à maintenir le cap et à faire preuve de constance dans la conduite des réformes structurelles.

Appréciation critique

L'ouvrage séduit par la rigueur de son analyse, la clarté de sa structuration et la qualité pédagogique de sa démarche. El Hadji Mounirou Ndiaye parvient à articuler avec justesse les enjeux économiques, politiques et idéologiques qui fondent l'ambition présidentielle. Bien que l'on puisse regretter l'absence de projections chiffrées, détaillées sur le financement des réformes, cette limite n'entame en rien la pertinence de l'essai, dont la force réside dans sa capacité à proposer une lecture cohérente, lucide et engagée du projet présidentiel.

Par sa profondeur analytique et son ton mesuré, cet ouvrage constitue un texte de référence pour toute personne désireuse de comprendre les ressorts intellectuels, économiques et politiques du projet porté par le nouveau président du Sénégal. En affirmant que l'économie peut et doit devenir le levier central d'une refondation nationale, El Hadji Mounirou Ndiaye propose une réflexion féconde sur les conditions de faisabilité d'un changement de paradigme dans le contexte africain contemporain.