Angola: João Lourenço discute des réformes avec le président du Parlement de l'UA

Luanda — Les réformes en cours au sein de l'Union africaine (UA) ont été au centre de l'audience accordée vendredi à Luanda par le président angolais João Lourenço au président du Parlement panafricain (PAP), Fortune Zephania Charumbira.

S'adressant à la presse à l'issue de l'audience, Fortune Zephania Charumbira a souligné la pertinence des sujets abordés.

Il a dit que les réformes visent à accroître l'efficacité de l'organisation continentale.

Dans ce contexte, il a annoncé avoir présenté plusieurs questions relatives au Parlement panafricain au président de l'UA.

Parmi elles, il a mis en avant les propositions relatives aux services partagés.

Il a expliqué qu'il s'agit essentiellement de permettre à diverses institutions de partager des ressources humaines ou autres.

« Cependant, cet aspect ne s'applique plus aux autres départements ministériels en raison de la séparation des pouvoirs », a-t-il signalé.

Il a également indiqué qu'ils avaient profité de l'occasion pour discuter de la question des budgets, l'institution qu'il représente disposant toujours de budgets définis pendant la période de la COVID-19, ce qui entraîne de nombreuses contraintes.

Le député zimbabwéen est en visite de trois jours dans le pays, dans le cadre du renforcement de la coopération avec son homologue angolaise.

Dans ce contexte, il a déjà rencontré le président de l'Assemblée nationale angolaise, entre autres activités.