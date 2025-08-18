Ile Maurice: Navin Ramgoolam salue le soutien indéfectible de la région au dossier Chagos

Le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, a participé hier, au 45e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) à Madagascar. Ce sommet était placé sous le thème «Promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente». Le président malgache, Andry Rajoelina, a pris la succession de son homologue zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, à la tête de la SADC pour la période 2025-26.

La présidence de Madagascar donnera la priorité à la lutte contre le changement climatique, au renforcement de la sécurité alimentaire et au développement des sources d'énergie renouvelables en renforçant le commerce intrarégional, la paix et la sécurité, ainsi que le rôle des jeunes et des femmes dans le développement.

Dans son discours d'ouverture, le président Rajoelina a mis l'accent sur la coopération et affirmé que «c'est en misant sur nos efforts que nous pourrons faire avancer l'intégration régionale, renforcer la stabilité, favoriser le développement durable et bâtir une croissance partagée. C'est aussi l'occasion de mesurer le chemin parcouru, de saluer nos progrès et de réfléchir ensemble aux décisions à venir. Je souhaite que ce 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC soit un tournant déterminant pour la réalisation de notre vision».

Navin Ramgoolam a pour sa part salué le soutien et la solidarité exemplaires de toute la communauté de la SADC dans le combat de Maurice pour la souveraineté sur les Chagos, incluant Diego Garcia. «C'est plus qu'une victoire juridique, c'est une victoire morale pour toute la région. Lorsque nous parlons d'une seule voix, nous pouvons surmonter tous les obstacles», a affirmé le chef du gouvernement mauricien. Il a aussi parlé des défis économiques auxquels Maurice doit faire face et des réformes entreprises par son gouvernement.