Angola: Le Chef de l'État garantit la construction du stade de Lunda Sul

15 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Saurimo — Le Chef de l'État, João Lourenço, a garanti vendredi, à Saurimo, la construction du stade de football dans la province de Lunda Sul.

"Saurimo aura un stade. C'est une garantie que j'ai faite la dernière fois que j'étais ici et vous savez qu'il ne suffit pas de faire une annonce, après l'annonce, il y a un certain nombre de procédures, en plus de savoir s'il y a ou non une disponibilité financière", a-t-il déclaré.

João Lourenço s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre de sa visite dans la province, où il a inauguré le nouveau siège de l'Institut supérieur polytechnique de l'Université Lueji A'nkonde.

Il a indiqué que même s'il y a des fonds disponibles, il y a un certain nombre de conditions à remplir, parce que la loi l'oblige, et cela prend parfois du temps.

Selon le Président de la République, nous sommes en train de surmonter les exigences imposées par la loi afin que les travaux puissent réellement commencer.

Interrogé sur l'existence d'un projet obligeant les entreprises publiques à respecter la responsabilité sociale, il a répondu qu'il n'y avait pas de projet spécifique, mais que l'Exécutif avait appelé les entreprises, tant publiques que privées, à respecter la responsabilité sociale dans les domaines où elles opèrent.

