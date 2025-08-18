Angola: Le Président de la République inaugure l'Institut Polytechnique de Lunda-Sul

Saurimo — Le Président João Lourenço a inauguré ce vendredi, à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, l'Institut Supérieur Polytechnique de l'Université Lueji A'nkonde, d'une capacité d'accueil de 5 418 étudiants répartis en trois sessions.

Devant des centaines de personnes, dont des dirigeants, des universitaires et des membres de la société civile, le Président du Pouvoir Exécutif a coupé le ruban et dévoilé la plaque, avant de visiter les installations de la nouvelle unité organisationnelle, qui compte 1 207 postes vacants pour l'année académique 2025-2026, répartis sur 13 cours.

Situé dans la municipalité de Muangueji, à environ six kilomètres du centre de Saurimo, l'établissement comprend 57 salles de classe, 11 laboratoires spécialisés en ingénierie, soins infirmiers, anatomie, chimie, électromécanique, physique et minéralogie, ainsi qu'un auditorium de 320 places, une salle informatique équipée de 36 ordinateurs et deux terrains omnisports.

Il comprend également six bureaux, deux salles de classe principales, une bibliothèque, des bâtiments annexes, une infirmerie, une cafétéria et un réfectoire.

L'établissement, doté d'un budget de plus de 45 millions dollars US, propose des formations en génie civil, génie électrique, mines, mécanique, histoire, informatique, électromécanique, métallurgie, mathématiques, éducation, soins infirmiers, biologie, ainsi qu'administration et gestion.

L'infrastructure a été financée par la société de négoce de diamants Sodiam E.P., dans le cadre de sa responsabilité sociale, et sa construction a duré trois ans. Le projet a été réalisé par l'entreprise nationale de construction Engevia et couvre une superficie totale de 94 400 mètres carrés, dont 14 900 mètres carrés de surface construite.

Il s'agit du seul établissement d'enseignement supérieur de la province de Lunda-Sul. Il fait partie de l'Université Lueji A'nkonde, qui comprend également trois autres universités de la province voisine de Lunda-Norte, notamment les facultés de droit, d'économie et d'éducation.

Le gouvernorat de Lunda-Sul prévoit de créer des campus satellites dans les bureaux municipaux de Cacolo, Dala et Muconda pour l'enseignement supérieur, afin d'éviter aux jeunes de se rendre à Saurimo, la capitale provinciale, pour terminer leurs études.

La ville de Muangueji, où se trouve le nouvel Institut polytechnique supérieur, a récemment été élevée au rang de municipalité, dans le cadre de la nouvelle division politico-administrative.