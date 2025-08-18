Angola: Des conditions réunies pour l'inauguration de la raffinerie de Cabinda

15 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Cabinda — La gouverneure de Cabinda, Suzana de Abreu, a annoncé vendredi que les conditions étaient réunies pour l'inauguration, en septembre prochain, de la raffinerie de Cabinda, qui aura initialement une capacité de production de 30 000 barils de pétrole par jour.

La gouvernante a communiqué cette information à la presse à l'issue d'une rencontre de courtoisie avec le secrétaire d'État au Pétrole et au Gaz, José Barroso, et le président du conseil d'administration de la Sonangol, Sebastião Gaspar Martins.

Elle a expliqué que la délégation se trouvait dans la région pour collaborer avec la direction de la raffinerie de Cabinda afin de finaliser certains arrangements préalables à l'inauguration de cette installation, annoncée par le président de la République, João Lourenço, lors de sa visite dans la province de Benguela.

« En septembre, la raffinerie de Cabinda entrera en service, un projet porteur de développement et d'emplois pour nos jeunes », a-t-elle souligné.

La gouvernante a ajouté que son gouvernorat travaillait avec les institutions concernées pour peaufiner les « machines » nécessaires à l'inauguration de cette impressionnante infrastructure économique.

Il convient de noter que la première phase de construction de la raffinerie de Cabinda, menée par la société GEMCORP, a créé plus de deux mille emplois, dont 99 % pour des nationaux.

