Afrique: Afro-basket 2025 - L'Angola peut se qualifie directement pour les quarts de finale

Luanda — Ne comptant que sur ses propres forces, l'Angola peut se qualifier pour les quarts de finale de l'Afro-basket 2025, qu'il accueille depuis le 12, à partir de 19 h ce samedi à Moçâmedes, dans la province de Namibe.

Invaincue dans le groupe C, le seul de cette catégorie, l'équipe nationale, leader avec quatre points, affronte le Soudan du Sud, troisième avec trois points, au Pavillon Welwitschia Mirabilis.

La Guinée (2e/3 points) et la Libye (4e/2 points) évoluent dans le même groupe, seule la première équipe de chaque groupe de quatre se qualifiant directement pour les quarts de finale.

Par conséquent, un résultat autre qu'une victoire placerait le pays hôte dans une situation totalement inédite, compte tenu des règles inhabituelles choisies par la FIBA pour ce tournoi à 16 équipes.

Selon l'instance dirigeante du basketball mondial, seuls les vainqueurs de chaque groupe accèdent directement aux quarts de finale.

Les équipes classées deuxième et troisième des groupes A et B s'affronteront, tout comme celles classées deuxième des groupes C et D, afin de déterminer les quatre participants restants aux quarts de finale.

Le règlement de la FIBA stipule que les équipes terminant dernières de chaque groupe sont éliminées.

Dans une analyse sans hypothèse de victoire, l'Angola marquerait 5 points (une défaite vaut un point), soit le même score que le Soudan du Sud et la Guinée, en supposant que cette dernière batte la Libye (2 points) sans aucune chance de victoire au tour final.

Dans ce scénario, l'Angola, le Soudan du Sud et la Guinée termineraient avec cinq points chacun, et le deuxième critère de départage (points marqués et encaissés) serait pris en compte, car ils auraient tous subi une défaite au premier tour.

À l'entame de la troisième et dernière journée de la phase initiale, l'équipe nationale a battu la Libye 85-53 à la première journée, puis a écrasé la Guinée 84-68.

Le Soudan du Sud s'est incliné face à la Guinée (80-88), offrant à la Libye sa première et unique victoire par 100 points (115-52). La Guinée a perdu contre l'Angola (68-84) et a battu le Soudan du Sud (88-80).

La Libye a perdu contre l'Angola (53-85) et le Soudan du Sud (52-115).

L'Angola est en quête de son 12e titre africain.