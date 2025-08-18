L'ex-directeur général de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest Saint-Michel (Ucao), Jean-Marie Latyr Sène est décédé le 16 août à l'âge de 59 ans. Il était un important pilier de l'enseignement supérieur privé sénégalais.

L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest (Ucao Saint Michel) a annoncé, hier, le décès de son ex-directeur général, Jean-Marie Latyr Sène. Selon l'institution, le décès est survenu des suites d'un malaise. M. Sène est titulaire, en 2014, d'un Doctorat en sciences de gestion obtenu à l'Université de Strasbourg. Il est un pilier de l'enseignement supérieur privé au Sénégal. D'ailleurs, depuis 2018, il a occupé plusieurs fonctions dans les organisations du secteur. Jean-Marie Latyr Sène a été président de la Conférence des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal (Cepes).

Il fut également coordonnateur du Cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal (Cudopes). Le défunt ex-directeur général de Saint-Michel est décrit comme un homme discret et travailleur comme le témoigne Mamadou Gningue, directeur général du groupe Itecom. « Jean-Marie est un homme engagé, humble, travailleur, discret qui a donné toute sa vie à l'enseignement supérieur de manière générale et privé particulièrement à travers son travail à l'Ucao qu'il a monté de toutes pièces. Un homme pieux, engagé, utile pour notre secteur. Une grosse perte pour nous, car il a engagé des chantiers pour la qualité du secteur », a confié M. Gningue, joint par « Le Soleil ». Il dit avoir perdu un ami personnel. D'ailleurs, c'est M. Sène qui l'a remplacé à la tête de la Cepes. Abdou Sambe, président du Groupe Isi (Institut supérieur d'informatique) abonde dans le même sens. « C'est une grande perte pour le monde éducatif sénégalais et africain.

Jean-Marie était un homme simple, un intellectuel doté d'une grande humilité. Un rassembleur. Il demandait souvent conseils et avis. Il a mené toutes les batailles à bout au sein du Cudopes. Nous sommes sous le choc », a déclaré M. Sambe. Jean-Marie Latyr Sène est lauréat, en 1987, du Concours général avec le 1er prix accessit de comptabilité. Né à Dakar, il avait 59 ans.