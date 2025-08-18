Sénégal: Intensification des opérations de pompage à Dakar et Touba

A la suite des fortes pluies du 15 août, l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) et ses partenaires multiplient les interventions pour évacuer les eaux stagnantes dans plusieurs quartiers de Dakar, notamment aux Parcelles Assainies, à Yoff et à Thiaroye. À Touba, les efforts se concentrent sur la remise en état des bassins de Darou Rahman et de Pofdy afin de prévenir de nouvelles inondations.

Depuis le 15 août, les précipitations exceptionnelles ont provoqué la formation de nombreuses flaques d'eau aux Parcelles Assainies, à Yoff et à Thiaroye. Face à cette situation, les équipes techniques de l'Onas ont rapidement déployé leur dispositif de pompage. Cette réactivité commence déjà à produire des résultats tangibles. Aux Parcelles Assainies, l'eau a été évacuée dès 1 h 30 à l'Unité 24, tandis que la station de l'Unité 25 a été libérée dans la foulée. À l'Unité 22, les opérations de pompage se sont achevées vers 11 h 30. La station de l'Unité 13, affectée par un incendie, a également repris service. Par ailleurs, une électropompe et un nouveau groupe électrogène ont été installés au centre de santé Philippe Maguilène Senghor.

Une autre pompe a été mobilisée pour l'évacuation des eaux des cimetières de Thiaroye. Les opérations se poursuivent dans plusieurs autres points bas de Dakar. À Touba, aucune pluie n'a été enregistrée le samedi 16 août. Les équipes ont donc poursuivi leurs travaux de sécurisation et de remise en état des bassins de Darou Rahman et de Pofdy. À Darou Rahman, les travaux de remblai sont achevés, permettant à l'entreprise Sade de débuter la réparation de la conduite de 700 mm. En parallèle, un remblai supplémentaire est en cours pour accélérer la réouverture de la voie et permettre la récupération de deux motopompes encore immobilisées dans le bassin.

Une fermeture provisoire de la tranchée à l'origine de l'affaissement d'un pan du mur du bassin a également été effectuée, en attendant le compactage du sol par l'entreprise Henan Chine. Toujours dans la zone, une conduite de 400 mm sera posée entre Pofdy et Darou Rahman après la fin des travaux de Sade. Enfin, Henan Chine procède à la stabilisation d'une zone fragile au niveau du bassin de Keur Kabb.