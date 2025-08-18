Afrique: 2e championnat d'Afrique - Le Sénégal rafle les titres à Cabo Ledo en Angola

Le Sénégal a été sacré champion d'Afrique de surf en catégorie open et junior (hommes) grâce à Ismaïla Sambe, Awa Sika Seck, Djibril Guèye et Déguène Thioune lors du 2ᵉ Championnat d'Afrique, qui s'est déroulé du 15 au 17 août à Cabo Ledo, en Angola.

Les « Lions » du surf ont brillé du 15 au 17 août 2025 lors du 2 e Championnat d'Afrique de la discipline, organisé à Cabo Ledo en Angola. Avec une délégation composée de cinq athlètes, le Sénégal a raflé plusieurs titres. Ismaïla Sambe a été sacré champion d'Afrique en catégorie Open hommes, tandis que Déguène Thioune, vice-championne du Sénégal en titre, a remporté le titre en Open chez les femmes. Awa Sika Seck, championne en titre du Sénégal, s'est classée deuxième dans cette même catégorie, confirmant sa progression.

Chez les juniors, Djibril Gueye dit « Sita » a décroché le titre continental, illustrant la montée en puissance du surf sénégalais. En revanche, Mbabou Gueye, autre représentant sénégalais en Open hommes, a été éliminé au deuxième tour. Organisé par la Confédération africaine de surf et soutenu par le ministère angolais de la Jeunesse et des Sports (Minjud), l'événement a rassemblé onze nations africaines, venues se mesurer sur les célèbres vagues atlantiques de Cabo Ledo.

Souleymane Mbengue, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de surf, s'est dit « très satisfait, vu le niveau de la compétition et surtout les maigres moyens dont nous disposons ». Il a tenu à remercier les sponsors qui ont permis la participation de l'équipe sénégalaise. « Nous avons participé à ces championnats grâce aux sponsors. L'État prendra en charge notre participation aux championnats du monde Isa Wsg au Salvador, prévus le mois prochain », a-t-il laissé entendre.