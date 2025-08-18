Afrique: Barrages - Le Sénégal affronte aujourd'hui le Soudan du Sud

18 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

Classé 2e de la poule C, le Sénégal va croiser, aujourd'hui, au second tour de l'AfroBasket masculin, le Soudan du Sud, qui a terminé 3e du groupe D après sa défaite face à l'Angola (64-66) à Namibe. Ce sera un match d'une autre intensité pour les hommes du sélectionneur Ngagne Desagana Diop qui attend, jusque-là, le véritable jeu de son équipe. Il soulignait dans ce sens, après le match contre le Mali, que le basket sénégalais n'est pas encore mis en exhibition à Luanda.

Toutefois, il faut se dire qu'il n'y aura pas de calcul lors des rencontres à venir puisque ce sont des matchs à élimination directe. Donc, Sénégal - Soudan du Sud s'annonce comme une très belle affiche en perspective. Et l'on s'attend à ce que les « Lions » sortent le grand jeu face à des adversaires coriaces. Et à nouveau, le coach Diop a lancé un vibrant appel à ses joueurs pour non seulement élever leur jeu, mais pour une prise de responsabilité sur le terrain.

Ce sera contre des Sud-Soudanais qui, samedi dernier, ont failli faire un hold-up face à l'Angola qui a pris le dessus en fin de partie (66-64). Dans un autre duel, le Mali fera face à la Guinée, aujourd'hui, pour une place en quart de finale de l'Afrobasket masculin. Une équipe de la Guinée qui s'est pris la 2e place du groupe D après sa victoire face à la Libye éliminée par 83-55. Un autre derby en perspective pour les « Aigles » qui pourront face à des Guinéens qui ont fait tomber les Soudanais du Sud (88-80) avant de buter sur les Angolais (68-84).

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.