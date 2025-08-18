Afrique: Barrages - Le Sénégal affronte aujourd'hui le Soudan du Sud

Classé 2e de la poule C, le Sénégal va croiser, aujourd'hui, au second tour de l'AfroBasket masculin, le Soudan du Sud, qui a terminé 3e du groupe D après sa défaite face à l'Angola (64-66) à Namibe. Ce sera un match d'une autre intensité pour les hommes du sélectionneur Ngagne Desagana Diop qui attend, jusque-là, le véritable jeu de son équipe. Il soulignait dans ce sens, après le match contre le Mali, que le basket sénégalais n'est pas encore mis en exhibition à Luanda.

Toutefois, il faut se dire qu'il n'y aura pas de calcul lors des rencontres à venir puisque ce sont des matchs à élimination directe. Donc, Sénégal - Soudan du Sud s'annonce comme une très belle affiche en perspective. Et l'on s'attend à ce que les « Lions » sortent le grand jeu face à des adversaires coriaces. Et à nouveau, le coach Diop a lancé un vibrant appel à ses joueurs pour non seulement élever leur jeu, mais pour une prise de responsabilité sur le terrain.

Ce sera contre des Sud-Soudanais qui, samedi dernier, ont failli faire un hold-up face à l'Angola qui a pris le dessus en fin de partie (66-64). Dans un autre duel, le Mali fera face à la Guinée, aujourd'hui, pour une place en quart de finale de l'Afrobasket masculin. Une équipe de la Guinée qui s'est pris la 2e place du groupe D après sa victoire face à la Libye éliminée par 83-55. Un autre derby en perspective pour les « Aigles » qui pourront face à des Guinéens qui ont fait tomber les Soudanais du Sud (88-80) avant de buter sur les Angolais (68-84).