Sénégal: Bassirou Diomaye Faye en visite officielle au Japon du 18 au 26 août

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, effectuera une visite officielle au Japon du 18 au 26 août 2025.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, ce déplacement vise à « renforcer le partenariat stratégique entre le Sénégal et le Japon, fondé sur des valeurs partagées».

Durant son séjour, le chef de l'État participera à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), un rendez-vous majeur consacré au partenariat nippo-africain. Le communiqué souligne que cette conférence sera placée « sous le signe de la coopération pour un développement durable et inclusif ».

Journée du Sénégal à l'Expo Osaka 2025

En marge de la TICAD, Bassirou Diomaye Faye prendra également part à la Journée du Sénégal à l'Exposition universelle Osaka Kansai 2025. Cet événement, précise la Présidence, offrira « une vitrine exceptionnelle pour présenter la Vision Sénégal 2050 et les opportunités de notre pays ».

Cette mission s'annonce donc stratégique pour la diplomatie sénégalaise. Elle permettra au Sénégal de consolider ses liens économiques, politiques et culturels avec le Japon, tout en donnant une visibilité accrue aux projets d'avenir du pays.

Le communiqué officiel conclut que « ce voyage s'inscrit dans la dynamique de renforcement du partenariat stratégique entre le Sénégal et le Japon ».