Sénégal: Awalé salue les mesures de Bassirou Diomaye Faye contre les inondations

Le Parti Awalé a exprimé, dimanche 17 août, son soutien aux initiatives du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, destinées à faire face aux inondations et à protéger durablement les zones côtières menacées par l'avancée de la mer.

Dans un communiqué officiel, la formation politique s'est félicitée de la rapidité et de l'ampleur des actions entreprises. « Nous nous félicitons particulièrement des mesures d'appui immédiat aux sinistrés, mais surtout des actions de mitigation et des solutions structurelles engagées », souligne le document.

Parmi les projets mis en avant figurent le relogement à Saint-Louis, l'assainissement à Dakar et à Touba, ainsi que la restructuration des zones vulnérables. Pour Awalé, ces initiatives traduisent « une volonté claire d'apporter des réponses durables et responsables, à la hauteur des attentes légitimes des populations ».

Solidarité et responsabilité partagée

Le parti a également salué les efforts du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans la mise en oeuvre de ces projets. Il invite toutefois à maintenir la cadence. « Le Parti Awalé encourage le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et l'invite à persévérer dans cette dynamique », lit-on encore dans le communiqué. Dans le même esprit, Awalé a lancé un appel solennel à tous les Sénégalais pour accompagner l'État dans cette lutte.

« Mobilisons-nous pour accompagner le gouvernement, assister les sinistrés et renforcer notre élan de solidarité nationale », exhorte la formation politique.

Face aux catastrophes naturelles, le parti insiste sur la cohésion sociale et la responsabilité collective. « C'est dans l'unité, la cohésion sociale et la responsabilité partagée que nous pourrons construire un avenir plus sûr pour nos communautés », affirme-t-il.

Enfin, Awalé a tenu à exprimer sa compassion aux victimes et à réaffirmer son engagement aux côtés du gouvernement. « Le Parti Awalé exprime sa solidarité entière aux populations affectées et réaffirme son engagement à trouver des solutions durables. »