Sénégal: Grand Magal 2025 - 253 interpellations et 65 accidents recensés par la Police

À l'occasion du 131e Grand Magal de Touba, la Police nationale a déployé un dispositif exceptionnel de 4 606 agents, renforcé par des caméras de surveillance et des drones, afin d'assurer la sécurité des millions de fidèles venus dans la cité religieuse.

Au terme des opérations, la Police a fait état de 253 interpellations, dont 95 présentées au parquet.

La lutte contre le trafic de stupéfiants a permis de saisir plus de 4 kg de chanvre indien, des pilules d'ecstasy, une pièce de haschich, 3 grammes de skunk, 11 képas de kush et 140 bouteilles de produits cellulosiques.

Sur les routes, la vigilance a conduit à la mise en fourrière de 42 véhicules et 110 motos, ainsi qu'à la saisie de 1 117 pièces et au recouvrement de 1,88 million FCFA en amendes.

« 65 accidents de la circulation dont 6 mortels »

Cependant, le Magal a également été endeuillé par 65 accidents de la circulation, dont 6 mortels. Trente-quatre personnes ont été blessées et 25 autres incidents ont causé des dégâts matériels.

La mission humanitaire de la Police s'est traduite par l'installation de deux postes médicaux, qui ont assuré 453 consultations, 109 mises en observation, 27 urgences traitées et 10 référées. En outre, 54 enfants égarés ont été retrouvés, dont 26 remis à leurs familles et 28 confiés aux services de l'enfance.

En dressant ce bilan, la Police nationale s'est félicitée du bon déroulement de l'événement, tout en rendant hommage aux victimes d'accidents et en remerciant les autorités, les populations et la presse pour leur collaboration.