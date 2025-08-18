Sénégal: Modou Lô vs Sa Thiès - Premier face-à-face inédit à Montréal

Albourakh Events continue d'innover dans l'organisation de la lutte sénégalaise. Le promoteur a annoncé que le tout premier face-à-face entre Modou Lô et Sa Thiès se déroulera loin du Sénégal, à Montréal (Canada), le 18 octobre prochain.

Ce rendez-vous exceptionnel se tiendra en marge du gala de lutte opposant Amanekh à Bacary Sakho, organisé par Beuz Pro en partenariat avec Éric Favre. Une manière originale de donner une dimension internationale à l'un des chocs les plus attendus de l'arène.

Selon les organisateurs, un deuxième face-to-face est envisagé en France dans les prochains mois, confirmant la volonté de donner une exposition mondiale à cet affrontement.

Le duel entre Modou Lô, actuel roi des arènes surnommé le « Roc des Parcelles », et Sa Thiès, frère cadet de Balla Gaye 2, est programmé pour le 5 avril 2026, au lendemain de la fête de l'Indépendance. Un combat royal qui s'annonce explosif et qui devrait remplir à nouveau l'Arène nationale de Dakar.