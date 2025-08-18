Sénégal: Modou Lô vs Sa Thiès - Premier face-à-face inédit à Montréal

18 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya SOW

Albourakh Events continue d'innover dans l'organisation de la lutte sénégalaise. Le promoteur a annoncé que le tout premier face-à-face entre Modou Lô et Sa Thiès se déroulera loin du Sénégal, à Montréal (Canada), le 18 octobre prochain.

Ce rendez-vous exceptionnel se tiendra en marge du gala de lutte opposant Amanekh à Bacary Sakho, organisé par Beuz Pro en partenariat avec Éric Favre. Une manière originale de donner une dimension internationale à l'un des chocs les plus attendus de l'arène.

Selon les organisateurs, un deuxième face-to-face est envisagé en France dans les prochains mois, confirmant la volonté de donner une exposition mondiale à cet affrontement.

Le duel entre Modou Lô, actuel roi des arènes surnommé le « Roc des Parcelles », et Sa Thiès, frère cadet de Balla Gaye 2, est programmé pour le 5 avril 2026, au lendemain de la fête de l'Indépendance. Un combat royal qui s'annonce explosif et qui devrait remplir à nouveau l'Arène nationale de Dakar.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.