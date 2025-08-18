Mali: Plusieurs personnes, dont un Français, arrêtées pour tentative de putsch

Plusieurs personnes, parmi lesquelles un agent de renseignement français, accusées de vouloir déstabiliser le Mali, ont été arrêtées, vendredi 1er août 2025, selon un communiqué de l'Etat malien parvenu aujourd'hui à l'AIB.

« Le gouvernement malien informe l'opinion de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des Forces armées et de sécurité malienne pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République », indique le communiqué. La note précise que parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français, répondant au nom de Vézilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français.

Ce dernier aurait mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abass Dembélé et Néma Sagara. Le gouvernement déplore qu'au moment où la Nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider sa souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel (AES), certains militaires et civils cherchent, avec l'aide d'Etats étrangers, à briser la dynamique de la refondation du Mali.

La note ajoute que « grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025 ». Daté du jeudi 14 août 2025 et signé par le ministre chargé de l'Administration territoriale, le général de division Abdoulaye Maïga, le document condamne cet acte subversif et rassure l'opinion que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices.

Le général Maïga affirme que les Forces armées nationales et de sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Il rassure également la population que la situation est totalement sous contrôle et l'invite au calme, tout en restant vigilante face aux tentatives désespérées de déstabilisation, qui échoueront toujours.