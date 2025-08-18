Afrique: L'Angola renforce sa coopération avec le Kenya dans le domaine de la santé

Luanda — La République d'Angola travaille au renforcement de la coopération avec le Kenya, compte tenu de son potentiel et de ses expériences en matière de soins de santé primaires et communautaires, a déclaré vendredi à Luanda la ministre de la Santé, Silvia Lutucuta.

La gouvernante a fait cette déclaration en marge d'une réunion avec la délégation d'experts kényans, en visite dans le pays, dans le cadre du mémorandum d'accord dans le domaine de la santé, paraphé le 21 octobre 2023.

En s'adressant à la presse, la ministre a souligné qu'à ce stade, ils sont dans le processus de mise en oeuvre de l'accord, avec des pas plus fermes et solides.

"Il y aura ici un échange d'expériences. Nous allons profiter de ce que le Kenya a de bon en matière de soins primaires, de santé communautaire. Le Kenya va aussi profiter de notre grande complexité, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses que nous faisons dans le pays", a-t-elle dit.

A propos de la visite, elle a souligné qu'elle a servi à travailler avec l'équipe de formation médicale du Kenya, qui a effectué des visites dans certaines unités hospitalières de troisième niveau, pour transmettre leurs expériences et aligner le renforcement de la coopération entre les pays.

À cette occasion, l'ambassadrice du Kenya en Angola, Joyce Khasimwa M-maitsi, a déclaré que les experts kényans ont présenté leur système de santé communautaire au cours du périple et étudient les possibilités d'intégration en Angola.

Les experts, a-t-il poursuivi, ont identifié des domaines de formation pour le personnel médical, infirmier et d'autres structures de soutien au sein des hôpitaux en Angola.