Angola: La gouverneure souligne la croissance du secteur social à Lunda Norte

13 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par QB/HD/DK/SB

Dundo — La gouverneure de Lunda-Norte, Filomena Miza, a déclaré mercredi que la province avait connu une croissance considérable du secteur social ces dernières années, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'énergie et du logement.

Dans des déclarations à la presse concernant la visite du président de la République, João Lourenço, ce jeudi dans la province, la gouvernante a souligné que les investissements réalisés dans ces secteurs avaient contribué de manière significative au développement socio-économique de la région.

Selon Filomena Miza, les investissements dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du logement ont permis la construction de plus de 100 unités de santé, de 210 écoles (1 956 salles de classe) et d'un centre-ville de 5 400 appartements de différents types.

Elle a souligné la réhabilitation de plus de deux mille kilomètres de routes nationales reliant plusieurs centres municipaux et le littoral, avec la pose de nouveaux revêtements bitumineux, ainsi que l'augmentation de la capacité de production d'électricité grâce au barrage de Luachimo (34 mégawatts) et à la centrale photovoltaïque de Lucapa (7,19 MW).

Elle a indiqué que des travaux de rénovation sont actuellement en cours dans la ville de Dundo, avec la construction de bordures, de trottoirs et l'amélioration des espaces verts.

La gouvernante a également souligné que la visite du président João Lourenço sera cruciale pour résoudre certains problèmes, notamment le blocage des travaux de construction.

Elle a indiqué que l'inauguration du campus universitaire Lueji A'Nkonde représente un progrès important pour les jeunes de la région, qui auront la possibilité de poursuivre des études supérieures.

Selon elle, malgré les progrès réalisés, la province continue de faire face à de nombreux défis, notamment l'insuffisance de l'alimentation électrique, de salles de classe non universitaires, l'expansion de l'électricité et le besoin en eau potable à l'intérieur des terres.

Le programme du chef de l'État à Lunda-Norte comprend l'inauguration du campus universitaire Lueji A'Nkonde et une réunion avec le gouvernement local, où la situation socio-économique et politique de la province sera abordée.

La province de Lunda-Norte, avec une population estimée à 1,15 million d'habitants, s'étend sur 19 municipalités (Dundo, Chitato, Mussungue, Capenda-Camulemba, Cambulo, Caungula, Cuango, Cuilo, Lóvua, Lubalo, Lucapa, Xá-Muteba, Canzar, Xácassau, Luremo, Cafunfu, Camaxilo, Cassanje Calucala et Luangue).

