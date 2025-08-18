Angola: Près de 6,8 millions d'enfants seront vaccinés contre la polio

15 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par MEL/VX/OHA/BS

Luanda — Environ 6,8 millions d'enfants de moins de cinq ans sont vaccinés contre la poliomyélite depuis vendredi, dans le cadre d'une initiative gouvernementale visant à éradiquer cette maladie en Angola.

Le premier tour de la campagne de vaccination a été ouvert dans la municipalité de Camama par le secrétaire d'État à la santé publique, Carlos Pinto de Sousa, au nom de la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, Manuel Gonçalves.

Selon le responsable, la campagne fait partie des efforts de l'Angola dans le cadre de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio, à laquelle le pays a adhéré en 1988.

Dans ce cadre, il a précisé que plus de 60 campagnes de vaccination ont été menées qui ont permis l'élimination du poliovirus sauvage en 2011, confirmée officiellement en 2015.

"Cette campagne constitue un engagement pour l'avenir de nos enfants et la prospérité durable du pays," a-t-il déclaré.

Il a indiqué que pendant l'année 2025, le pays a confirmé 14 cas de la variante du type 2, situation qui exige le renforcement des campagnes de vaccination.

