Angola: La campagne de vaccination contre la polio débute vendredi dans tout le pays

Luanda — La première phase de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite commence vendredi sur l'ensemble du territoire national pour vacciner les enfants de moins de cinq ans.

L'activité, qui se termine le dimanche, est soutenue par l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio (GPEI) et comprend l'achat de vaccins, la mobilisation communautaire, la formation et la supervision des équipes de vaccination.

La campagne aura comme stratégie principale la vaccination porte à porte, avec le soutien de postes fixes, d'équipes mobiles et d'équipes avancées dans des lieux de grande circulation, tels que les marchés, les églises et les terminaux de transport public.

En 2015, grâce aux efforts conjoints du Gouvernement angolais, de l'OMS, de l'UNICEF, de partenaires internationaux et de milliers de volontaires locaux, l'Angola a été déclaré exempt de poliovirus.

ASS/BS