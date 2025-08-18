Congo-Kinshasa: La RDC et le groupe M23 restent divisés avant leurs négociations sur le projet d'accord, le Qatar veut les relancer

Un projet d'accord de paix a été transmis au mouvement armé AFC/M23 et au gouvernement de la RDC par le médiateur qatari. L'annonce a été faite le 17 août par un responsable qatari au fait des négociations de Doha. Ces pourparlers, qui auraient dû s'ouvrir dès le 8 août, pourraient finalement commencer cette semaine. Les deux parties, l'AFC/M23 et Kinshasa, ont d'ailleurs confirmé dimanche 17 août la possibilité de relancer les discussions. Quel est l'état d'esprit des protagonistes et que peut-on attendre de cette nouvelle séquence de négociations qui s'annonce délicate ?

Les dissensions restent importantes entre l'AFC/M23 et le gouvernement congolais. Le mouvement armé affirme que seule la mise en oeuvre complète de la déclaration de principes permettra la tenue du prochain cycle de négociations. En clair : il exige la libération de ses membres détenus avant de poursuivre les échanges.

Kinshasa, de son côté, répond : « pas un seul prisonnier libéré avant, revenez d'abord à Doha et on en discute dans l'accord », tel est le message. L'AFC/M23 refuse et insiste : la prochaine étape doit porter sur les causes profondes de la crise.

Les difficultés « surmontées » ?

Entretemps, le médiateur qatari tente de pousser les deux camps. « Nous reconnaissons les difficultés sur le terrain et espérons qu'elles pourront être surmontées rapidement grâce au dialogue et à un engagement sincère », a confié à RFI un responsable qatari.

Selon nos informations, les deux délégations sont censées se retrouver à Doha dès ce mercredi, après le travail de facilitation mené par le Qatar. C'est possible que l'AFC/M23 envoie des délégués, mais selon nos informations, leur nombre n'est pas encore connu. L'AFC/M23 insiste : il ne s'agira pas de discuter tout de suite des causes profondes, mais d'abord de l'application de la déclaration de principes et des préalables avant d'aller plus loin.

Kinshasa insiste sur la restauration de l'autorité de l'État

Kinshasa, lui, veut avancer vite. Le gouvernement insiste sur la restauration de l'autorité de l'État. Pour lui, cela signifie le retour de l'administration congolaise dans les zones occupées, ce qui n'est pas du tout la lecture de l'AFC/M23.

Concrètement, selon nos informations, deux points devraient être abordés lors de cette nouvelle phase selon l'agenda que concocte la médiation. D'abord, le suivi de la mise en oeuvre complète de la déclaration de principes, ensuite, la finalisation d'un accord de paix. Reste à savoir dans combien de temps et avec quelles concessions de part et d'autre mais il est encore trop tôt pour le dire.