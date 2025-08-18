Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La DGDA excède l'objectif de 22 milliards FC fixé pour juillet 2025

18 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Direction générale des douanes et accises (DGDA) du Nord-Kivu a annoncé avoir largement dépassé son objectif de mobilisation des recettes fixé à 22 milliards de francs congolais (environ 7,5 millions de dollars américains) pour le mois de juillet 2025. La régie financière a mobilisé un total de 25 milliards de FC, soit environ 8,5 millions de dollars.

Cette performance remarquable est attribuée à un afflux important d'importations concentré sur les postes frontaliers du grand nord de la province, notamment les cités frontalières de Kasindi et Nobili, ainsi que les villes de Beni et Butembo, qui ont été les principaux contributeurs. En revanche, d'autres postes frontières restent inaccessibles en raison de l'occupation par les rebelles de l'ADF/M23 depuis le début de l'année.

La DGDA souligne aussi que la lutte renforcée contre la fraude douanière a joué un rôle clé dans cette réussite. La rigueur, la discipline imposées aux agents, aux opérateurs économiques et aux commissionnaires en douane ont permis d'éradiquer les circuits de fuite de recettes.

Grâce à ces efforts, la DGDA Nord-Kivu dit figurer parmi les six meilleures provinces du pays en termes de mobilisation des recettes pour le mois de juillet 2025.

Forte de cette réussite, elle se fixe désormais un nouvel objectif ambitieux : atteindre 23 milliards de francs congolais pour le mois d'août en cours.

