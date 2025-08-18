Congo-Kinshasa: Est de la RDC - L'armee réaffirme sa détermination à 'anéantir les ADF'

18 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans une communication faite dimanche 17 août, les Forces armées de la RDC, (FARDC) réaffirment leur engagement à protéger les habitants des territoires de Beni et de Lubero contre les attaques des ADF.

Dans la nuit du 14 au 15 août, au moins 32 civils ont été tués à Melia, un village du territoire de Lubero, et 9 autres ont perdu la vie samedi à Oicha lors d'une attaque de ces rebelles.

Pour le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, lieutenant Marc Elongo, ces attaques constituent des actes de représailles des ADF face aux opérations militaires en cours :

« Les Forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la dernière énergie les récentes attaques des terroristes ADF. Traqués en profondeur et désorientés par la manoeuvre des forces loyalistes, qui produit des résultats sur le terrain, ces derniers se vengent sur la population civile".

Il a affirmé l'engagement citoyen et la détermination des FARDC "à anéantir ces terroristes. Elles rassurent la population du Grand Nord quant à sa sécurisation et appellent celle-ci à accompagner les efforts de l'armée".

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.