Congo-Kinshasa: Est de la RDC - L'armee réaffirme sa détermination à 'anéantir les ADF'

Dans une communication faite dimanche 17 août, les Forces armées de la RDC, (FARDC) réaffirment leur engagement à protéger les habitants des territoires de Beni et de Lubero contre les attaques des ADF.

Dans la nuit du 14 au 15 août, au moins 32 civils ont été tués à Melia, un village du territoire de Lubero, et 9 autres ont perdu la vie samedi à Oicha lors d'une attaque de ces rebelles.

Pour le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, lieutenant Marc Elongo, ces attaques constituent des actes de représailles des ADF face aux opérations militaires en cours :

« Les Forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la dernière énergie les récentes attaques des terroristes ADF. Traqués en profondeur et désorientés par la manoeuvre des forces loyalistes, qui produit des résultats sur le terrain, ces derniers se vengent sur la population civile".

Il a affirmé l'engagement citoyen et la détermination des FARDC "à anéantir ces terroristes. Elles rassurent la population du Grand Nord quant à sa sécurisation et appellent celle-ci à accompagner les efforts de l'armée".