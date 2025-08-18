Sénégal: Le « Pakistan Rice Road Show » 2025 attendu à Dakar en Septembre

Dakar accueillera, le 1er et 2 Septembre 2025, une étape majeure du « Pakistan Rice Road Show », une tournée internationale initiée par le gouvernement pakistanais afin de consolider ses liens commerciaux avec l’Afrique de l’Ouest, notamment sur la filière rizicole, a-t-on appris ce 18 août par l’ambassadrice du Pakistan au Sénégal, Mme Saima Sayed.

La délégation, composée de 28 entreprises pakistanaises spécialisées dans l’exportation de riz de premier plan, sera conduite par le Directeur général (Agro) de l’Autorité pakistanaise de développement du commerce (TDAP).

L’objectif affiché, selon l’autorité pakistanaise, est de promouvoir des partenariats commerciaux durables, de renforcer la sécurité alimentaire et de répondre aux besoins croissants en riz des pays de la sous-région.

Au Sénégal, le rendez-vous est fixé à Dakar, le 1er septembre. Plusieurs institutions stratégiques y prendront part, à l’instar du ministère de l’Industrie et du Commerce, de la Direction de la Protection des Végétaux (DPV), de l'Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX), du Centre international du commerce extérieur (CICES), de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), ainsi que des chambres de commerce, des importateurs et des distributeurs.

L'ambassadrice indique que les rencontres B2B structureront l’événement, afin de faciliter la conclusion de contrats commerciaux et de mettre en place des mécanismes d’approvisionnement fiables et pérennes.

Par ailleurs, le 2 septembre, la délégation pakistanaise effectuera des visites de terrain au port de Dakar, dans des entrepôts et auprès de réseaux de distribution locaux.

Lors de cet événement, le Pakistan veillera à offrir au Sénégal ses stratégies afin que celui-ci puisse mener à bien son besoin d'autosuffisance alimentaire, précise-t-elle.

Il faut dire que le pays d’Asie du Sud, l’un des principaux producteurs mondiaux de riz, est reconnu pour la qualité de son riz basmati à grains longs.

Pour rappel, en 2024, il a exporté pour environ 4 milliards de dollars de riz, dont une partie croissante vers l’Afrique. Le Sénégal, où le riz est un aliment de base incontournable, notamment dans le « Thieboudienne » classé patrimoine immatériel de l’UNESCO, constitue ainsi un partenaire stratégique.

Toutefois, notons que cette tournée coïncide avec le 65ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre le Pakistan et le Sénégal qui ont été consolidées en 1960 et, cela va bien au-delà de la simple promotion commerciale.

Pour la représentante du Pakistan, cet évènement illustre une volonté commune de bâtir une coopération sud-sud durable autour de la sécurité alimentaire, de la croissance agricole et de la réduction de la dépendance aux circuits d’approvisionnement incertains.

L'initiative devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le commerce et l’investissement, tout en favorisant le transfert de technologies et de savoir-faire dans des domaines clés comme le stockage, la mouture et la gestion de la qualité des grains.

« Le Sénégal n’achète pas seulement du riz, il établit une relation commerciale résiliente et mutuellement bénéfique », souligne Mme Saima Sayed. Une dynamique qui, selon elle, contribuera à la stabilité alimentaire et à l’émergence économique du pays.

En prélude de l’évènement, la communauté pakistanaise se réunira aussi dans deux autres pays frères d'Afrique de l'Ouest, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Du 25 au 26 août à Accra et les 28 et 29 août en terre ivoirienne.

La tournée du riz ne sera donc pas seulement une exposition commerciale, c’est une démonstration concrète de l’engagement du Pakistan à travailler aux côtés du Sénégal dans sa quête de sécurité alimentaire renforcée et d’une croissance agricole durable.