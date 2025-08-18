Tunisie: Rentrée scolaire 2025-2026 - Plus de 16 millions de manuels et guides pédagogiques publiés par le CNP

En prévision de la rentrée scolaire 2025-2026, le Centre national pédagogique (CNP) a édité 206 titres destinés aux élèves, pour un total de 15,08 millions d'exemplaires.

Selon un document du ministère de l'Éducation, le CNP a publié, toutes catégories confondues, 314 titres, représentant plus de 16 millions d'exemplaires.

Parmi ces publications figurent 76 titres pour l'enseignement de base (11,669 millions d'exemplaires), 130 titres pour l'enseignement secondaire (2,307 millions d'exemplaires, dont 55 % déjà distribués), 93 guides pédagogiques (68 800 exemplaires, dont 30 % livrés) ainsi que 15 titres spécifiques pour les enfants tunisiens à l'étranger (26 200 exemplaires).