Tunisie: Rentrée scolaire 2025-2026 - Plus de 16 millions de manuels et guides pédagogiques publiés par le CNP

18 Août 2025
La Presse (Tunis)

En prévision de la rentrée scolaire 2025-2026, le Centre national pédagogique (CNP) a édité 206 titres destinés aux élèves, pour un total de 15,08 millions d'exemplaires.

Selon un document du ministère de l'Éducation, le CNP a publié, toutes catégories confondues, 314 titres, représentant plus de 16 millions d'exemplaires.

Parmi ces publications figurent 76 titres pour l'enseignement de base (11,669 millions d'exemplaires), 130 titres pour l'enseignement secondaire (2,307 millions d'exemplaires, dont 55 % déjà distribués), 93 guides pédagogiques (68 800 exemplaires, dont 30 % livrés) ainsi que 15 titres spécifiques pour les enfants tunisiens à l'étranger (26 200 exemplaires).

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.