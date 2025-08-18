Tunisie: Vers une séance unique à l'école publique - Des députés déposent une proposition de loi

Un groupe de députés à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a présenté une proposition de loi visant à instaurer le système de la séance unique dans les établissements scolaires publics et à améliorer la gestion du temps scolaire.

Le projet, composé de sept articles, a été soumis à la Commission de l'éducation et de la formation professionnelle. Selon le texte, l'objectif est d'améliorer la qualité et les conditions de l'enseignement en limitant la durée des cours à cinq heures continues, afin de permettre aux élèves de consacrer le reste de la journée aux activités parascolaires.

La proposition prévoit que les cours du cycle primaire se tiennent du lundi au vendredi, avec un maximum de cinq heures par jour, tandis que les collégiens et lycéens suivraient jusqu'à 30 heures de cours par semaine, réparties sur cinq jours.

L'application du système serait progressive, en commençant par les écoles primaires, collèges et lycées situés dans les zones rurales et défavorisées ou difficiles d'accès.

La loi entrerait en vigueur dès l'année scolaire suivant sa publication au Journal officiel, avec une généralisation sur trois ans et une évaluation annuelle de son efficacité.