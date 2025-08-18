Tunisie: Le CA enchaine avec une deuxième victoire - La tête va mieux...

Faouzi Benzarti a réussi à transcender le groupe en misant sur le mental. Techniquement, ce n'est pas encore la meilleure copie.

Deux matches, deux victoires, on ne peut pas demander plus à un CA déstabilisé par ses problèmes habituels à l'intersaison. Six points avec une préparation bâclée et perturbée et un effectif qui change petit à petit, la moisson est bonne. Nous sommes encore en début de saison, le démarrage compte beaucoup sur notre championnat, mais, en même temps, rien n'est fait. Il faudra attendre quelques autres journées pour mesurer les progrès affichés. Pour Faouzi Benzarti, ce qui compte comme il le dit c'est que « l'équipe s'est bien comportée mentalement. J'ai travaillé sur cela, j'ai dit aux joueurs que ce qui compte c'est la tête avant les jambes. Ils avaient répondu présents face à l'Etoile. Tant mieux.

Ce n'est pas le visage de l'équipe que je désire, mais pour le moment et, compte tenu des facteurs externes, je demeure satisfait. On travaillera encore pour évoluer à tous les niveaux ». Les quelques phrases de Benzarti sont assez riches en idées. C'est le mental du CA qui l'a aidé à chasser le signe indien et à vaincre enfin l'Etoile. C'est cette approche mentale, cette envie qui se voyait sur tous les visages des joueurs qui ont aidé l'équipe à rentrer avec trois points. Sinon, techniquement et tactiquement, ce n'était pas l'idéal. Même si l'on tient compte de la mauvaise préparation, les erreurs, qu'on a vues en milieu et en défense, étaient énormes. Les Etoilés, fragiles et prenables, pouvaient au moins rafler un point, mais ils avaient buté sur un Yefreni dans un grand jour. Dans l'ensemble du match, le CA a livré 30' (les premières) de grande intensité en ratant l'occasion de tuer le match à plusieurs reprises, mais pour le reste du match, c'était par moments léger et par moments intéressant.

Comme à la saison dernière, il y a des erreurs de distraction, une incapacité à marquer plus d'un but et à profiter de son moment fort. D'ailleurs, Benzarti n'a pas encore fait ses choix à lui, préférant ceux de Bettoni comme cet entrejeu composé de Zemzmi, Sghaier et Ait Malek ( encore égoïste à plusieurs reprises et qui aurait pu léser son équipe). Cet entrejeu, en dépit de quelques beaux mouvements, reste léger et incapable de peser lourd. Il n'offre pas la bonne couverture à la défense avec surtout ce taux élevé de mauvaises passes. Tout cela peut être dissipé par les trois points, mais si l'on parle d'une saison, il faudra un milieu plus travailleur et surtout plus créatif. L'ESS n'était pas dans son meilleur élément avec beaucoup d'espaces laissés et des joueurs moyens, et, malgré cela, Smichi, Anane, Ben Choug et Senghor étaient à deux doigts de marquer.

Du bon, du moins bon

Personne ne peut juger l'état des joueurs plus que Benzarti. Mais quand on voit qu'il a sacrifié un joueur comme Sadok Mahmoud, qui a cartonné au premier match, et qu'il ne lui accorde même pas un petit temps de jeu, on se demande si l'entraîneur clubiste penche plus vers les anciens et que les jeunes ne sont plus avantagés pour lui. Il est tôt pour comprendre les vraies raisons qui poussent Benzarti à ne pas accorder sa partition, mais il y a un fait : tant qu'il gagne, il a raison quelque part. Il croit en Sghaier, Zemzmi, Khadhraoui( encore perdu et même stressé) et Ait Malek, qui, franchement, ne représentent pas la qualité suprême.

Lui, il est un gagneur comme entraîneur, et il n'aime pas trop tourner son effectif. Contre l'Etoile, il y avait du bon, mais aussi du moins bon telle que l'attitude de Ali Youssef qui a joué avec calcul pour se préserver avant de partir, la distraction de Ben Ali qui demeure plus efficace en phase offensive que défensive. Du bon ? C'est la confiance retrouvée de Ghaith Yefreni qui a été l'artisan de cette victoire pénible. Il y a également ce Firas Chaouat qui a souffert du manque de qualité des demis et des ailiers avant de trouver la faille sur la vraie première occasion qui s'est présentée. Encore du chemin à faire. L'ESZ, prochain adversaire, sera un vrai repère pour se situer.