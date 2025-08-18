Tunisie: Le CAB concède le nul contre le CSS dans le temps additionnel - Dur dur comme scénario !

Les Cabistes ne doivent s'en prendre qu'à eux- mêmes pour avoir laissé filer une victoire à leur portée.

Contre le CSS, l'histoire ne fait que se répéter et ça devient lassant pour les supporters. En effet, cela dure maintenant des années que le CAB ne gagne pas à domicile contre les Clubistes sfaxiens même quand il joue bien. On a pensé que le match de samedi dernier allait permettre, enfin, aux locaux de vaincre ce signe indien qui les poursuit depuis longtemps. Eh bien non, on a l'impression que la leçon n'a pas été retenue. Pourtant, ils étaient bien partis pour y parvenir. Deux raisons majeures expliquent ce résultat considéré comme un échec. La première est que quand l'arbitre s'en mêle pour freiner l'ardeur des Cabistes sur le terrain, on ne peut relever ce défi. Sinon comment expliquer que celui-ci n'a pas cessé de distribuer, à sens unique, des avertissements à tout-va aux Bizertins qui ont écopé au moins 4 cartons jaunes, dont certains non mérités, dans la première demi-heure de jeu ?

Et comme par hasard, juste après l'ouverture du score par le colosse défenseur Farouk Bougatfa, l'arbitre a sauté sur la première faute commise pour brandir sans hésiter le 2e avertissement devant le buteur cabiste, synonyme d'expulsion. À partir de là, beaucoup de choses ont changé dans le dispositif des «Jaune et Noir». Évoluant en infériorité numérique pendant plus de 50 minutes en y incluant le temps additionnel, le CAB a finalement plié à la 93'. Il n'empêche que les camarades de Allala ont livré une belle prestation à cette occasion, variant le jeu tantôt fait de passes courtes, notamment à l'entrejeu où Aymen Amri s'est dépensé sans compter, tandis que Abdou Seydi et Cissoko ont gratifié les présents de beaux gestes techniques, tantôt de longs centres destinés aux attaquants de couloir, Ahmed Amri et Wahid Timi. À dix et qu'à cela ne tienne, Cissoko a failli mettre un deuxième but pour les siens, mais sa frappe fut renvoyée par la barre transversale. Quelques minutes plus tard, le CAB était, une nouvelle fois, tout près de doubler la marque n'eut été ce détournement in-extremis d'un défenseur sfaxien du tir de Khlifi.

Toutefois, la pression adverse était telle que dans le temps additionnel, le CSS a fini par égaliser sur corner. Ce but égalisateur rappelle celui obtenu de la même façon la saison passée sur erreur de placement des défenseurs, conjuguée à une absence d'anticipation du gardien de but Maktouf. Il s'agit-là de la 2e raison qui a privé les Cabistes de la victoire. Les mêmes erreurs produisent les mêmes effets, le CAB venant de le vérifier à ses dépens... Il faut reconnaître également que la chance leur a tourné le dos!

Sofiene Hidoussi cède...

C'est à ne plus rien comprendre! L'entraîneur cabiste a déclaré, au terme du match, que le CAB « avait la victoire à sa portée mais quand l'honnêteté au sein du club fait défaut, il est clair qu'on ne gagne pas». Hidoussi fait allusion, ici, au comité directeur et plus précisément au président Yaâcoub qu'il n'a pas rencontré depuis 2 ou 3 semaines, affirme-t-il. Et de poursuivre dans la même déclaration que « son retour au CAB, après la première brouille et la dissipation du malentendu, n'était que du cinéma, de l'hypocrisie. Il dit que rien n'a changé depuis qu'il est revenu à de meilleurs sentiments et qu'il ne travaille plus dans des conditions favorables». Une ambiance qui n'est plus saine, la seule solution ne pouvant être que le divorce entre les deux parties. On verra plus clair dans les heures qui viennent...