Afrique du Nord: Tourisme 2025 - La Tunisie, nouvelle rivale du Maroc selon la presse française

Un magazine français de lifestyle, Be Magazine, met en lumière la Tunisie comme la destination "tendance" de l'été 2025, la décrivant comme une alternative méditerranéenne plus authentique et abordable qu'Agadir, victime d'une image de tourisme de masse désormais trop coûteux.

En basse saison, un aller-retour entre la France et la Tunisie (vers Tunis ou Sousse) serait proposé à moins de 100 €, souligne le magazine. Une fois sur place, le coût de la vie reste avantageux : une chambre d'hôtel confortable est à partir de 40 €, et un repas traditionnel copieux coûte environ 10 €, faisant pâlir les tarifs d'Agadir, où les prix s'élèvent autour de 80 € pour une nuit et 20 € pour un repas.

Un cadre culturel et balnéaire riche

La Tunisie séduit par ses paysages méditerranéens - plages baignées de soleil, eaux chaudes et dorées - mais aussi par une authenticité préservée. La médina de Tunis (classée à l'UNESCO), ses souks colorés et sa culture vivante contrastent avec l'atmosphère souvent uniformisée d'Agadir. Plus au sud, Sousse enchante avec ses remparts, ses marchés traditionnels et une ambiance moins industrialisée par le tourisme de masse.

La Tunisie bénéficie de plus de 300 jours de soleil par an : en été, les eaux peuvent atteindre les 28 °C, et la baignade reste agréable jusqu'en octobre. C'est aussi une période où les prix chutent, attirant une clientèle plus soucieuse de son budget.

Ce positionnement s'inscrit parfaitement dans une stratégie de diversification touristique en Tunisie. Le pays développe une offre alternative et durable : hébergements atypiques, gîtes ruraux, maisons d'hôtes, lodges écologiques, tourisme culturel, saharien, bien-être ou encore oenotourisme. L'Office National du Tourisme (ONTT) et la Fédération tunisienne de l'hôtellerie (FTH) encouragent ces initiatives, en dépit d'un cadre réglementaire encore perfectible.

À travers le regard de Be Magazine, la Tunisie apparaît comme une perle méditerranéenne offrant détente, culture et économies. Elle se positionne comme une alternative plus abordable et authentique à Agadir. Cette tendance s'inscrit dans un mouvement plus large de promotion du "tourisme alternatif" en Tunisie, soucieux de qualité, d'expérience locale et de diversification du produit touristique.